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  4. Нидерланды – Англия. Полуфинал Евро-2024. Видео голов и обзор (обновляется)
Чемпионат Европы
10 июля 2024, 22:50 | Обновлено 10 июля 2024, 23:30
6656
0

Нидерланды – Англия. Полуфинал Евро-2024. Видео голов и обзор (обновляется)

Смотрите самые интересные моменты матча ЧЕ

10 июля 2024, 22:50 | Обновлено 10 июля 2024, 23:30
6656
0
Нидерланды – Англия. Полуфинал Евро-2024. Видео голов и обзор (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

10 июля в 22:00 в немецком Дортмунде проходит матч 1/2 финала Евро-2024 между сборными Нидерландов и Англии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Победитель матча в финале сыграет с командой Испании, которая в полуфинале переиграла Францию (2:1).

Сборная Нидерландов заняла третье место в группе D (4 очка), одержав победу над Польшей (2:1), сыграв вничью с Францией (0:0) и проиграв Австрии (2:3). В плей-офф Нидерланды обыграли Румынию (3:0) и Турцию (2:1).

Команда Англии заняла первое место в группе C (5 баллов), выиграв у Сербии (1:0) и сыграв вничью с Данией (1:1) и Словенией (0:0). В 1/8 финала Англия выиграла в овертайме у Словакии (2:1 д.в), а в четвертьфинале по пенальти прошла Швейцарию (0:0, пен. 5:3).

❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!

Евро-2024. Полуфинал, 10 июля

Нидерланды – Англия – 1:1

Голы: Симонс, 7 – Кейн, 18 пен.

ГОЛ! Симонс, 7 мин, 1:0

ГОЛ! Кейн, 18 мин, 1:1 (пен)

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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