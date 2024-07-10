Нидерланды – Англия. Полуфинал Евро-2024. Видео голов и обзор (обновляется)
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10 июля в 22:00 в немецком Дортмунде проходит матч 1/2 финала Евро-2024 между сборными Нидерландов и Англии.
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Победитель матча в финале сыграет с командой Испании, которая в полуфинале переиграла Францию (2:1).
Сборная Нидерландов заняла третье место в группе D (4 очка), одержав победу над Польшей (2:1), сыграв вничью с Францией (0:0) и проиграв Австрии (2:3). В плей-офф Нидерланды обыграли Румынию (3:0) и Турцию (2:1).
Команда Англии заняла первое место в группе C (5 баллов), выиграв у Сербии (1:0) и сыграв вничью с Данией (1:1) и Словенией (0:0). В 1/8 финала Англия выиграла в овертайме у Словакии (2:1 д.в), а в четвертьфинале по пенальти прошла Швейцарию (0:0, пен. 5:3).
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Евро-2024. Полуфинал, 10 июля
Нидерланды – Англия – 1:1
Голы: Симонс, 7 – Кейн, 18 пен.
ГОЛ! Симонс, 7 мин, 1:0
ГОЛ! Кейн, 18 мин, 1:1 (пен)
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