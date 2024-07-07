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Германия
07 июля 2024, 21:25 | Обновлено 07 июля 2024, 21:32
922
1

ОФИЦИАЛЬНО. Бавария подписала топ-вингера из АПЛ. Известна сумма трансфера

Майкл Олисе присоединился к мюнхенскому клубу, француз покинул «Кристал Пэлас»

07 июля 2024, 21:25 | Обновлено 07 июля 2024, 21:32
922
1
ОФИЦИАЛЬНО. Бавария подписала топ-вингера из АПЛ. Известна сумма трансфера
ФК Бавария. Майкл Олисе

Мюнхенский футбольный клуб «Бавария» официально объявил о подписании 22-летнего французского вингера Майкла Олисе из английского «Кристал Пэлас».

Контракт рассчитан до лета 2029 года. Как сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо, «Кристал Пэлас» получит 45 миллионов фунтов стерлингов + 5 млн в виде бонусов. Также «орлы» получат процент в случае будущей продажи игрока.

Игроком интересовались «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля», но все же Олисе решил сменить АПЛ на Бундеслигу.

В прошлом сезоне Олисе забил 10 голов и отдал 6 передач в 19 матчах. Он провел неполную кампанию из-за травмы сухожилия.

Майкл уже прокомментировал новый этап в своей карьере:

«Переговоры с «Баварией» были очень позитивными. Я очень рад, что теперь буду играть за такой большой клуб. Это большой вызов, именно то, что я искал. Я хочу проявить себя на этом уровне и завоевать титулы», – сказал Олисе.

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Майкл Олисе Бавария Кристал Пэлас трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги Фабрицио Романо
Даниил Агарков Источник: ФК Бавария
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Владислав Антонов
Хм, цікаво. Новий вектор трансферів Баварії - гравці з АПЛ. Ще й тренер звідти.
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