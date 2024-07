ОФИЦИАЛЬНО. Бавария подписала топ-вингера из АПЛ. Известна сумма трансфера

Мюнхенский футбольный клуб «Бавария» официально объявил о подписании 22-летнего французского вингера Майкла Олисе из английского «Кристал Пэлас».

Контракт рассчитан до лета 2029 года. Как сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо, «Кристал Пэлас» получит 45 миллионов фунтов стерлингов + 5 млн в виде бонусов. Также «орлы» получат процент в случае будущей продажи игрока.

Игроком интересовались «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля», но все же Олисе решил сменить АПЛ на Бундеслигу.

В прошлом сезоне Олисе забил 10 голов и отдал 6 передач в 19 матчах. Он провел неполную кампанию из-за травмы сухожилия.

Майкл уже прокомментировал новый этап в своей карьере:

«Переговоры с «Баварией» были очень позитивными. Я очень рад, что теперь буду играть за такой большой клуб. Это большой вызов, именно то, что я искал. Я хочу проявить себя на этом уровне и завоевать титулы», – сказал Олисе.

🗣️ "This is a great challenge and exactly what I've been looking for!" 💪#ServusMichael #FCBayern #MiaSanMia pic.twitter.com/HRPCleVklE