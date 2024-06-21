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Англия
21 июня 2024, 22:56 | Обновлено 21 июня 2024, 23:10
1176
0

Отказал Челси. Звездный игрок Кристал Пэлас определился с новым клубом

Майкл Олисе может перейти в мюнхенскую «Баварию»

21 июня 2024, 22:56 | Обновлено 21 июня 2024, 23:10
1176
0
Отказал Челси. Звездный игрок Кристал Пэлас определился с новым клубом
Getty Images/Global Images Ukraine. Майкл Олисе

Французский вингер «Кристал Пэласа» Майкл Олисе определился с клубом, в который перейдёт в это трансферное окно. Этим коллективом стала мюнхенская «Бавария».

Об этом сообщил английский инсайдер инсайдер Дэвид Орнштейн. 22-летний игрок имел выбор между «Баварией», «Челси» и «Ньюкаслом». Игрок выбрал мюнхенский коллектив. Теперь ожидается, когда руководство «Баварии» договорится о сделке с «Кристал Пэлас». В контракте Олисе есть клаусула в размере €70 млн.

В сезоне 2023/24 Майкл провёл 19 матчей, в которых отличился 10 голами и 6 ассистами. Трансферная стоимость игрока на портале Transfermarkt равняется €55 млн.

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Майкл Олисе Дэвид Орнштейн трансферы Бавария Челси трансферы Бундеслиги трансферы АПЛ Ньюкасл
Алексей Тиньков Источник: X (Twitter)
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