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23 февраля 2025, 10:20 |
515
0

17-летний украинский вингер подписал контракт с португальским клубом

Денис Кныш продолжит карьеру в «Витории Гимараеш»

23 февраля 2025, 10:20 |
515
0
17-летний украинский вингер подписал контракт с португальским клубом
ФК Витория Гимараэш. Денис Кныш

Украинский вингер Денис Кныш продолжит карьеру в чемпионате Португалии – договорился о сотрудничестве с ФК «Витория Гимараэш».

17-летний футболист подписал контракт на два года с возможностью продления еще на два. Кныш присоединился к португальскому клубу на правах свободного агента. Тренерский штаб принял решение отправить украинца в U-17, но периодически игрок будет выступать в составе молодежной команды U-19.

Денис ранее играл в Украине за «Мункач» U-17 и луцкую «Волынь» U-17. С апреля 2023 года выступал в составе венгерской «Кишварды».

Первая команда «Витория Гимараэш» играет в элитном дивизионе, набрав 31 балл после проведенных 22 матчей. Клуб занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Португалии.

Ранее сообщалось, что лиссабонская «Бенфика» разгромила соперника в матче 23-го тура.

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Николай Титюк Источник: Legioners.ua
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