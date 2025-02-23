17-летний украинский вингер подписал контракт с португальским клубом
Денис Кныш продолжит карьеру в «Витории Гимараеш»
Украинский вингер Денис Кныш продолжит карьеру в чемпионате Португалии – договорился о сотрудничестве с ФК «Витория Гимараэш».
17-летний футболист подписал контракт на два года с возможностью продления еще на два. Кныш присоединился к португальскому клубу на правах свободного агента. Тренерский штаб принял решение отправить украинца в U-17, но периодически игрок будет выступать в составе молодежной команды U-19.
Денис ранее играл в Украине за «Мункач» U-17 и луцкую «Волынь» U-17. С апреля 2023 года выступал в составе венгерской «Кишварды».
Первая команда «Витория Гимараэш» играет в элитном дивизионе, набрав 31 балл после проведенных 22 матчей. Клуб занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Португалии.
Ранее сообщалось, что лиссабонская «Бенфика» разгромила соперника в матче 23-го тура.
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