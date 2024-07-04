УЕФА наказал Беллингема за неприличный жест в матче против Словении
На игрока был наложен штраф
УЕФА принял решение в отношении полузащитника сборной Англии Джуда Беллингема.
На игрока наложен штраф за его непристойное празднование гола в матче со Словакией (2:1). После того, как игрок на пятой компенсированной минуте основного времени матча сравнял счет, он опустил руку в область паха и сделал неприличный жест, который, по взгляду, был адресован скамейке запасных соперников. За это игрока обвинили в неуважении.
Беллингем сравнял счёт в матче против Словакии на 90+5-й минуте. В дополнительное время англичане вырвали победу (2:1) и вышли в 1/4 финала Евро-2024, где сыграют против сборной Швейцарии.
Jude Bellinghams gesture to the Slovakian bench after he scored 👊🇸🇰🏴 pic.twitter.com/qwlUSa7Ocs— Football Fights (@footbalIfights) June 30, 2024
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