УЕФА наказал Беллингема за неприличный жест в матче против Словении

УЕФА принял решение в отношении полузащитника сборной Англии Джуда Беллингема.

На игрока наложен штраф за его непристойное празднование гола в матче со Словакией (2:1). После того, как игрок на пятой компенсированной минуте основного времени матча сравнял счет, он опустил руку в область паха и сделал неприличный жест, который, по взгляду, был адресован скамейке запасных соперников. За это игрока обвинили в неуважении.

Беллингем сравнял счёт в матче против Словакии на 90+5-й минуте. В дополнительное время англичане вырвали победу (2:1) и вышли в 1/4 финала Евро-2024, где сыграют против сборной Швейцарии.

Jude Bellinghams gesture to the Slovakian bench after he scored 👊🇸🇰🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/qwlUSa7Ocs