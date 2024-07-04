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  4. УЕФА наказал Беллингема за неприличный жест в матче против Словении
Чемпионат Европы
04 июля 2024, 22:52 | Обновлено 05 июля 2024, 00:26
2703
6

УЕФА наказал Беллингема за неприличный жест в матче против Словении

На игрока был наложен штраф

04 июля 2024, 22:52 | Обновлено 05 июля 2024, 00:26
2703
6
УЕФА наказал Беллингема за неприличный жест в матче против Словении
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем

УЕФА принял решение в отношении полузащитника сборной Англии Джуда Беллингема.

На игрока наложен штраф за его непристойное празднование гола в матче со Словакией (2:1). После того, как игрок на пятой компенсированной минуте основного времени матча сравнял счет, он опустил руку в область паха и сделал неприличный жест, который, по взгляду, был адресован скамейке запасных соперников. За это игрока обвинили в неуважении.

Беллингем сравнял счёт в матче против Словакии на 90+5-й минуте. В дополнительное время англичане вырвали победу (2:1) и вышли в 1/4 финала Евро-2024, где сыграют против сборной Швейцарии.

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Джуд Беллингем сборная Англии по футболу сборная Словакии по футболу Евро-2024 Англия - Словакия
Дмитро Олійник Источник: Sport Bild
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Комментарии 6
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umnuy2
нравился мне этот чел,но после такого поведение противно на него смотреть.
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+2
Микола Захарченко
Словаки сильно потріпали нерви збірній Англії , якщо Джуд так " відповів... Але якби на його місці був ,  наприклад Яремчук, то до штрафу додали б і дискваліфікацію 
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+2
Avaksi
От вам і різниця, Белінгема всього лиш на гроші поставили, а Деміраля на 2 матча дісквал влупили
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+1
Sergey Romanchik
Если бы на его месте был какой нибудь ноунейм , его бы оштрафовали, дисквалифицировали на несколько матчей..И заставили бы извиниться..
#Всеравны
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+1
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contr
Беллінгем-ЗІРКА ! ВІн навіть якщо б Монзуль на полі дав на клик то йому б нічого за це не було !
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-1
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