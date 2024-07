Хуркач травмировался и снялся с поединка на матчболе соперника

Польский теннисист Хуберт Хуркач не смог доиграть матч второго круга на Уимблдоне против француза Артура Фиса.

При счете 7:7 на тай-брейке четвертого сета Хуркач выиграл очко в прыжке, после чего с большим трудом сумел подняться и дойти до своего стула. Ему туго забинтовали правое колено, но в следующем розыгрыше он снова упал и снялся при счете 8-9.

Уимблдон. Второй круг

Хуберт Хуркач (Польша) – Артур Фис (Франция) – 6:7(2), 4:6, 6:2, 6:6(8-9) – отказ

Фис в следующем раунде сыграет против Томаша Махача или Романа Сафиуллина.

What it's all about 🥹



Superb sportsmanship from Arthur Fils as he takes the time to console his friend, Hubert Hurkacz 🫂#Wimbledon pic.twitter.com/Vx3sImc04y