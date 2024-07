Невероятный рекорд. Канте продлил серию без поражений

1 июля в Дюссельдорфе на «Меркур Шпиль-Арене» состоялся матч 1/8 финала Евро-2024 между Францией и Бельгией. Поединок завершился победой Франции 1:0.



Н'Голо Канте теперь имеет самую длинную серию без поражений среди европейских игроков в истории крупных турниров (чемпионат мира/Евро). Франция не проиграла ни одной из 19 таких игр, в которых он принимал участие.



В следующем раунде сборная Франции сыграет против победителя пары Португалия – Словения. Встреча пройдёт 5 июля в Гамбурге.

19 – N’Golo Kante is now on the longest unbeaten run by any European player in major tournament history (World Cup/EUROs), with France not losing any of the 19 such games in which he’s played (W13 D6). Guardian. #EURO2024 pic.twitter.com/bliWenIjf8