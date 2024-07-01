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Франция
01 июля 2024, 21:52 | Обновлено 01 июля 2024, 22:05
185
0

Невероятный рекорд. Канте продлил серию без поражений

Французский полузащитник не проигрывает со сборной уже 19 матчей

01 июля 2024, 21:52 | Обновлено 01 июля 2024, 22:05
185
0
Невероятный рекорд. Канте продлил серию без поражений
Getty Images/Global Images Ukraine. Н'Голо Канте

1 июля в Дюссельдорфе на «Меркур Шпиль-Арене» состоялся матч 1/8 финала Евро-2024 между Францией и Бельгией. Поединок завершился победой Франции 1:0.

Н'Голо Канте теперь имеет самую длинную серию без поражений среди европейских игроков в истории крупных турниров (чемпионат мира/Евро). Франция не проиграла ни одной из 19 таких игр, в которых он принимал участие.

В следующем раунде сборная Франции сыграет против победителя пары Португалия – Словения. Встреча пройдёт 5 июля в Гамбурге.

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Н'Голо Канте сборная Франции по футболу сборная Бельгии по футболу Евро-2024 Франция - Бельгия рекорд
Алексей Тиньков Источник: X (Twitter)
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