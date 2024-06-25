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Чемпионат Европы
25 июня 2024, 20:29 |
1106
0

Нидерланды – Австрия. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите самые яркие моменты матча

25 июня 2024, 20:29 |
1106
0
Нидерланды – Австрия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 25 июня в Берлине проходит матч третьего тура Евро-2024 в группе D между Нидерландами и Австрией. Поединок начался в 19:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Составы команд:

Нидерланды: Вербрюгген, Аке, ван Дейк, де Врей, Геертруйда, Рейндерс, Верман, Схаутен, Гакпо, Мален, Депай

Австрия: Пентц, Прасс, Линхарт, Вобер, Пош, Гриллич, Зайвальд, Шмид, Забитцер, Виммер, Арнаутович

Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:

Гол! Нидерланды – Австрия – 0:1. Дониэлл Мален (автогол), 7-я минута:

ГОЛ! Нидерланды – Австрия – 1:1. Гакпо, 47-я минута

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Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
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