Нидерланды – Австрия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите самые яркие моменты матча
Во вторник, 25 июня в Берлине проходит матч третьего тура Евро-2024 в группе D между Нидерландами и Австрией. Поединок начался в 19:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Составы команд:
Нидерланды: Вербрюгген, Аке, ван Дейк, де Врей, Геертруйда, Рейндерс, Верман, Схаутен, Гакпо, Мален, Депай
Австрия: Пентц, Прасс, Линхарт, Вобер, Пош, Гриллич, Зайвальд, Шмид, Забитцер, Виммер, Арнаутович
Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:
Гол! Нидерланды – Австрия – 0:1. Дониэлл Мален (автогол), 7-я минута:
ГОЛ! Нидерланды – Австрия – 1:1. Гакпо, 47-я минута
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