Во вторник, 25 июня в Берлине проходит матч третьего тура Евро-2024 в группе D между Нидерландами и Австрией. Поединок начался в 19:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Составы команд:

Нидерланды: Вербрюгген, Аке, ван Дейк, де Врей, Геертруйда, Рейндерс, Верман, Схаутен, Гакпо, Мален, Депай

Австрия: Пентц, Прасс, Линхарт, Вобер, Пош, Гриллич, Зайвальд, Шмид, Забитцер, Виммер, Арнаутович

Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:

Гол! Нидерланды – Австрия – 0:1. Дониэлл Мален (автогол), 7-я минута:

ГОЛ! Нидерланды – Австрия – 1:1. Гакпо, 47-я минута