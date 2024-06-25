Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Перспективный испанец не перейдёт в Челси
Чемпионат Европы
25 июня 2024, 16:20 |
433
0

Перспективный испанец не перейдёт в Челси

Лондонский клуб отказался от трансфера Нико Вильямса

25 июня 2024, 16:20 |
433
0
Перспективный испанец не перейдёт в Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Нико Вильямс

Нападающий «Атлетика» Бильбао Нико Вильямс не перейдёт в «Челси».

По информации авторитетного журналиста Фабрицио Романо, «Челси» и Нико Уильямс не планируют дальше вести переговоры. Лондонский клуб не желает платить €60 млн и отказался от идеи трансфера испанца.

Раннее ходили в слухи о возможном переходе Нико в «Челси». В сезоне 2023/2024 на счету нападающего 37 матчей за «Атлетик», в которых он забил 8 голов и отдал 19 результативных передач.

По теме:
Основной полузащитник Вереса близок к уходу из клуба
Бразильский вингер не вернется в Металлист 1925
ОФИЦИАЛЬНО. Реал объявил об уходе капитана. Известна реакция Лунина
трансферы Атлетик Бильбао Челси трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Нико Уильямс Фабрицио Романо
Алексей Тиньков Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Трансфер в минус. Стало известно, сколько получило Динамо за Пэрриса
Футбол | 25 июня 2024, 12:34 11
Трансфер в минус. Стало известно, сколько получило Динамо за Пэрриса
Трансфер в минус. Стало известно, сколько получило Динамо за Пэрриса

Ямайский легионер продолжит выступать в Азербайджане

Легендарный Флойд Мейвезер назвал лучшего боксера современности
Бокс | 24 июня 2024, 20:50 3
Легендарный Флойд Мейвезер назвал лучшего боксера современности
Легендарный Флойд Мейвезер назвал лучшего боксера современности

Американец поставил бы Теренса Кроуфорда на первое место в рейтинге P4P

Рух заменит Днепр-1 в еврокубках? Известны реакции УПЛ и львовского клуба
Футбол | 24.06.2024, 21:45
Рух заменит Днепр-1 в еврокубках? Известны реакции УПЛ и львовского клуба
Рух заменит Днепр-1 в еврокубках? Известны реакции УПЛ и львовского клуба
Украина – Бельгия. Прогноз и анонс на матч Евро-2024
Футбол | 25.06.2024, 16:52
Украина – Бельгия. Прогноз и анонс на матч Евро-2024
Украина – Бельгия. Прогноз и анонс на матч Евро-2024
Первый матч Свитолиной в Бад-Хомбурге прерван и перенесен. Известна причина
Теннис | 24.06.2024, 22:31
Первый матч Свитолиной в Бад-Хомбурге прерван и перенесен. Известна причина
Первый матч Свитолиной в Бад-Хомбурге прерван и перенесен. Известна причина
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Чисора признался, был ли Усик для него самым тяжелым соперником в карьере
Чисора признался, был ли Усик для него самым тяжелым соперником в карьере
23.06.2024, 17:48
Бокс
Стало известно, кто может заменить Днепр-1 в УПЛ
Стало известно, кто может заменить Днепр-1 в УПЛ
23.06.2024, 18:12 15
Футбол
«Это как будто ночь и день». Бэнкс назвал разницу между братьями Кличко
«Это как будто ночь и день». Бэнкс назвал разницу между братьями Кличко
23.06.2024, 19:07 5
Бокс
Не сыграет с Бельгией? Лидер сборной Украины снова занимается индивидуально
Не сыграет с Бельгией? Лидер сборной Украины снова занимается индивидуально
23.06.2024, 18:45 8
Футбол
Дэвид Хэй назвал боксера, который бил сильнее Кличко и Чисоры
Дэвид Хэй назвал боксера, который бил сильнее Кличко и Чисоры
23.06.2024, 16:57 5
Бокс
Известно, как УЕФА наказал мальчика, который сделал селфи с Роналду на поле
Известно, как УЕФА наказал мальчика, который сделал селфи с Роналду на поле
23.06.2024, 18:20 6
Футбол
Таблицы Евро-2024. Венгрия стала конкурентом Украины в списке третьих мест
Таблицы Евро-2024. Венгрия стала конкурентом Украины в списке третьих мест
24.06.2024, 06:23 48
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем