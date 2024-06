Перспективный испанец не перейдёт в Челси

Нападающий «Атлетика» Бильбао Нико Вильямс не перейдёт в «Челси».



По информации авторитетного журналиста Фабрицио Романо, «Челси» и Нико Уильямс не планируют дальше вести переговоры. Лондонский клуб не желает платить €60 млн и отказался от идеи трансфера испанца.



Раннее ходили в слухи о возможном переходе Нико в «Челси». В сезоне 2023/2024 на счету нападающего 37 матчей за «Атлетик», в которых он забил 8 голов и отдал 19 результативных передач.

🔵❌ Chelsea and Nico Williams, no plans to activate the release clause and sign him.



Confirmed. ⤵️🇪🇸 https://t.co/hcAmJsDRrZ