Один из лучших голеадоров Реала в сезоне 2023/24 нашел новый клуб

34-летний испанский форвард Хоселу нашел себе новый клуб. Нападающий провел прошлый сезон на правах аренды за мадридский «Реал», а права на футболиста принадлежат «Эспаньолу».

По информации авторитетного журналиста Фабрицио Романо, Хоселу согласовал условия контракта с катарским клубом «Аль-Гараф». Контракт будет заключен на два года.

Хоселу занял третье место в списке лучших бомбардиров «Реала» в сезоне 2023/24, забив 18 голов в 49 матчах.

Ранее Хоселу покорился рекорд Ла Лиги.

