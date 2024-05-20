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  4. Шел к этому 5 лет. Одноклубнику Лунина покорился рекорд Ла Лиги
Испания
20 мая 2024, 12:40 | Обновлено 20 мая 2024, 12:53
427
0

Шел к этому 5 лет. Одноклубнику Лунина покорился рекорд Ла Лиги

Хоселу вписал свое имя в историю чемпионата Испании

20 мая 2024, 12:40 | Обновлено 20 мая 2024, 12:53
427
0
Шел к этому 5 лет. Одноклубнику Лунина покорился рекорд Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Хоселу

19 мая в 37-м туре испанской Ла Лиги мадридский «Реал», цвета которого защищает украинец Андрей Лунин, провел матч с «Вильярреалом».

Игра завершилась вничью со счетом 4:4. Автором одного из голов «галактикос» стал 34-летний нападающий Хоселу.

Благодаря этому голу, Хоселу стал единственным игроком Ла Лиги, кто за последние 5 сезонов смог забить 10+ голов в каждом из них.

До «Реала» Хоселу играл за «Алавес» и «Эспаньол». Ранее он успел поиграть в АПЛ, Бундеслиге и других клубах чемпионата Испании.

Ранее сообщалось, что Лунин поучаствовал в уникальном матче «Реала», какого не было 76 лет.

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Хоселу Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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