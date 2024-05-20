Шел к этому 5 лет. Одноклубнику Лунина покорился рекорд Ла Лиги

19 мая в 37-м туре испанской Ла Лиги мадридский «Реал», цвета которого защищает украинец Андрей Лунин, провел матч с «Вильярреалом».

Игра завершилась вничью со счетом 4:4. Автором одного из голов «галактикос» стал 34-летний нападающий Хоселу.

Благодаря этому голу, Хоселу стал единственным игроком Ла Лиги, кто за последние 5 сезонов смог забить 10+ голов в каждом из них.

До «Реала» Хоселу играл за «Алавес» и «Эспаньол». Ранее он успел поиграть в АПЛ, Бундеслиге и других клубах чемпионата Испании.

Ранее сообщалось, что Лунин поучаствовал в уникальном матче «Реала», какого не было 76 лет.