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Испания
20 мая 2024, 12:02 | Обновлено 20 мая 2024, 12:03
252
0

Лунин поучаствовал в уникальном матче Реала, какого не было 76 лет

«Галактикос» провели исторический поединок против «Вильярреала»

20 мая 2024, 12:02 | Обновлено 20 мая 2024, 12:03
252
0
Лунин поучаствовал в уникальном матче Реала, какого не было 76 лет
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

19 мая в 37-м туре Ла Лиги мадридский «Реал» сыграл на выезде с «Вильярреалом».

Ворота «сливочных» защищал украинец Андрей Лунин, а игра завершилась вничью 4:4. Мадридцы вели в счете 4:1 после первого тайма, но пропустили три раза после перерыва.

Для «Реала» этот матч стал первым в чемпионате Испании за 76 лет, в которой его игроки забили 4 гола, но победить не смогли.

В последний раз в истории «галактикос» подобное имело место в сентябре 1948 года в матче с «Валенсии» (4:4).

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Андрей Лунин Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу Вильярреал рекорд
Юрій Остроумов Источник: Gracenote Live
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