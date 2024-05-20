Лунин поучаствовал в уникальном матче Реала, какого не было 76 лет
«Галактикос» провели исторический поединок против «Вильярреала»
19 мая в 37-м туре Ла Лиги мадридский «Реал» сыграл на выезде с «Вильярреалом».
Ворота «сливочных» защищал украинец Андрей Лунин, а игра завершилась вничью 4:4. Мадридцы вели в счете 4:1 после первого тайма, но пропустили три раза после перерыва.
Для «Реала» этот матч стал первым в чемпионате Испании за 76 лет, в которой его игроки забили 4 гола, но победить не смогли.
В последний раз в истории «галактикос» подобное имело место в сентябре 1948 года в матче с «Валенсии» (4:4).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинский боксер победил британца в битве за титул абсолютного чемпиона хевивейта
Артем с 21 мячом больше не лидер, у Александера на счету 23 гола после 37-го тура