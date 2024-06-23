Кубок Америки23 июня 2024, 20:52 | Обновлено 23 июня 2024, 20:55
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ФОТО. Звёздный нападающий Уругвая сменил иммидж
Дарвин Нуньес поменял причёску накануне Копа Америка
23 июня 2024, 20:52 | Обновлено 23 июня 2024, 20:55
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Нападающий сборной Уругвая Дарвин Нуньес сменил имидж накануне старта его команды на Копа Америка-2024.
Фотографиями поделился сам нападающий в своём Instagram.
Сборная Уругвая стартует на Копа Америка матчем против Панамы. Игра состоится 24 июня и начнётся в 04:00 по киевскому времени.
В этом сезоне нападающий «Ливерпуля» в сезоне 2023/24 провёл 55 матчей, в которых забил 21 гол и отдал 13 ассистов.
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