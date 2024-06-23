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Кубок Америки
23 июня 2024, 20:52 | Обновлено 23 июня 2024, 20:55
976
1

ФОТО. Звёздный нападающий Уругвая сменил иммидж

Дарвин Нуньес поменял причёску накануне Копа Америка

23 июня 2024, 20:52 | Обновлено 23 июня 2024, 20:55
976
1
ФОТО. Звёздный нападающий Уругвая сменил иммидж
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарвин Нуньес

Нападающий сборной Уругвая Дарвин Нуньес сменил имидж накануне старта его команды на Копа Америка-2024.

Фотографиями поделился сам нападающий в своём Instagram.

Сборная Уругвая стартует на Копа Америка матчем против Панамы. Игра состоится 24 июня и начнётся в 04:00 по киевскому времени.

В этом сезоне нападающий «Ливерпуля» в сезоне 2023/24 провёл 55 матчей, в которых забил 21 гол и отдал 13 ассистов.

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Дарвин Нуньес сборная Уругвая по футболу сборная Панамы по футболу Копа Америка
Алексей Тиньков
Алексей Тиньков Sport.ua
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AndiM
Ідіоти. Він ще й позує бл. 
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