ФОТО. Звёздный нападающий Уругвая сменил иммидж

Нападающий сборной Уругвая Дарвин Нуньес сменил имидж накануне старта его команды на Копа Америка-2024.

Фотографиями поделился сам нападающий в своём Instagram.

Сборная Уругвая стартует на Копа Америка матчем против Панамы. Игра состоится 24 июня и начнётся в 04:00 по киевскому времени.

В этом сезоне нападающий «Ливерпуля» в сезоне 2023/24 провёл 55 матчей, в которых забил 21 гол и отдал 13 ассистов.