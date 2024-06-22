22 июня сборная Украины провела первую тренировку после победы над командой Словакии на Евро-2024 (2:1).

Сине-желтые вернулись в Висбаден. Как сообщает Эндрю Тодос, игроки, который вышли в стартовом составе на поединок со словаками, получил день отдыха.

Андрей Ярмоленко и Виктор Цыганков занимались индивидуально. Виталий Миколенко восстановился после травмы и провел занятие с в общей группе.

26 июня подопечные Сергея Реброва проведут решающий матч 3-го тура группы Е против сборной Бельгии.

ВИДЕО. Сборная потренировалась после победы. Кто занимался индивидуально?