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Чемпионат Европы
22 июня 2024, 19:40 | Обновлено 22 июня 2024, 19:41
1413
0

ВИДЕО. Сборная потренировалась после победы. Кто занимался индивидуально?

Подопечные Сергея Реброва готовятся к решающему поединку против команды Бельгии

22 июня 2024, 19:40 | Обновлено 22 июня 2024, 19:41
1413
0
ВИДЕО. Сборная потренировалась после победы. Кто занимался индивидуально?
Getty Images/Global Images Ukraine

22 июня сборная Украины провела первую тренировку после победы над командой Словакии на Евро-2024 (2:1).

Сине-желтые вернулись в Висбаден. Как сообщает Эндрю Тодос, игроки, который вышли в стартовом составе на поединок со словаками, получил день отдыха.

Андрей Ярмоленко и Виктор Цыганков занимались индивидуально. Виталий Миколенко восстановился после травмы и провел занятие с в общей группе.

26 июня подопечные Сергея Реброва проведут решающий матч 3-го тура группы Е против сборной Бельгии.

ВИДЕО. Сборная потренировалась после победы. Кто занимался индивидуально?

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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