Миколенко признался, сможет ли сыграть в матче против Бельгии на Евро-2024
Поединок сборной Украины против бельгийцев состоится 26 июня
26 июня сборная Украины проведет поединок последнего 3-го тура группы Е на Евро-2024 против национальной команды Бельгии.
Левый защитник сине-желтых Виталий Миколенко, который получил травму в товарищеской игре против Молдовы, рассказал, сможет ли сыграть в решающем матче с бельгийцами:
«Уже сегодня, можно сказать, готовился в обойме – это самое главное для меня. У нас есть 4 дня для подготовки к следующему матчу. Думаю, все будет хорошо, буду готов.
Сыграли ли с Бельгией? Ну вы могли сегодня увидеть, но меня не выпустили. Потому как тренерский штаб решит, тогда посмотрим. Не от меня все зависит», – сказал Миколенко.
Ранее сообщалось, что Миколенко уже провел тренировку в общей группе сборной Украины.
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