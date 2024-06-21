Миколенко признался, сможет ли сыграть в матче против Бельгии на Евро-2024

26 июня сборная Украины проведет поединок последнего 3-го тура группы Е на Евро-2024 против национальной команды Бельгии.

Левый защитник сине-желтых Виталий Миколенко, который получил травму в товарищеской игре против Молдовы, рассказал, сможет ли сыграть в решающем матче с бельгийцами:

«Уже сегодня, можно сказать, готовился в обойме – это самое главное для меня. У нас есть 4 дня для подготовки к следующему матчу. Думаю, все будет хорошо, буду готов.

Сыграли ли с Бельгией? Ну вы могли сегодня увидеть, но меня не выпустили. Потому как тренерский штаб решит, тогда посмотрим. Не от меня все зависит», – сказал Миколенко.

Ранее сообщалось, что Миколенко уже провел тренировку в общей группе сборной Украины.