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Чемпионат Европы
20 июня 2024, 19:08 | Обновлено 20 июня 2024, 20:37
957
0

Ребров рассказал о восстановлении Миколенко. Есть прогресс

Виталий начнет тренироваться в общей группе

20 июня 2024, 19:08 | Обновлено 20 июня 2024, 20:37
957
0
Ребров рассказал о восстановлении Миколенко. Есть прогресс
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров накануне матча Евро-2024 против Словакии рассказал, как проходит восстановление от травмы левого защитника команды Виталия Миколенко. Защитник начнет тренировки в общей группе.

«Виталий Миколенко сегодня начнет тренироваться с командой. Он не тренировался больше недели», – рассказал Ребров.

21 июня национальная сборная Украины по футболу в Дюссельдорфе проведет матч второго тура группового этапа Евро-2024 против Словакии.

Ранее врач сборной Украины рассказал детали травмы Миколенко.

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Дмитро Олійник Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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