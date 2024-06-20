Ребров рассказал о восстановлении Миколенко. Есть прогресс

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров накануне матча Евро-2024 против Словакии рассказал, как проходит восстановление от травмы левого защитника команды Виталия Миколенко. Защитник начнет тренировки в общей группе.

«Виталий Миколенко сегодня начнет тренироваться с командой. Он не тренировался больше недели», – рассказал Ребров.

21 июня национальная сборная Украины по футболу в Дюссельдорфе проведет матч второго тура группового этапа Евро-2024 против Словакии.

Ранее врач сборной Украины рассказал детали травмы Миколенко.