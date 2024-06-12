Сыграет ли на Евро? Врач сборной Украины рассказал детали травмы Миколенко

11 июня левый защитник сборной Украины Виталий Миколенко получил повреждения в товарищеском матче против Молдовы (4:0).

Врач сборной Украины Роман Жолобайлюк высказался о травме украинского футболиста перед стартом Евро-2024:

«Самое главное, что хочу сказать, это то, что это другая нога, но травма довольно интересная. Это не травма голеностопного сустава, это травма стопы.

Там такой интересный суставчик, который в медицине врачи знают. Он называется Лисфранка, и эта зона у него получила повреждение. На счет степени повреждения и сроков реабилитации мы сможем говорить только после того, как проведем сегодня магнитно-резонансную томографию.

Вчера, слава Богу, после компьютерной томографии, которая в основном оценивает состояние костной системы, костной патологии обнаруженного не было. Самое ужасное, что мы могли предвидеть, не подтвердилось.

Поэтому дальше увидим, конечно, сможем что-то конкретнее говорить только после полного обследования», – сказал врач.