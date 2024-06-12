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Чемпионат Европы
12 июня 2024, 21:45 | Обновлено 12 июня 2024, 21:58
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4

Сыграет ли на Евро? Врач сборной Украины рассказал детали травмы Миколенко

Сообщается, что самого страшного удалось избежать

12 июня 2024, 21:45 | Обновлено 12 июня 2024, 21:58
4293
4
Сыграет ли на Евро? Врач сборной Украины рассказал детали травмы Миколенко
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

11 июня левый защитник сборной Украины Виталий Миколенко получил повреждения в товарищеском матче против Молдовы (4:0).

Врач сборной Украины Роман Жолобайлюк высказался о травме украинского футболиста перед стартом Евро-2024:

«Самое главное, что хочу сказать, это то, что это другая нога, но травма довольно интересная. Это не травма голеностопного сустава, это травма стопы.

Там такой интересный суставчик, который в медицине врачи знают. Он называется Лисфранка, и эта зона у него получила повреждение. На счет степени повреждения и сроков реабилитации мы сможем говорить только после того, как проведем сегодня магнитно-резонансную томографию.

Вчера, слава Богу, после компьютерной томографии, которая в основном оценивает состояние костной системы, костной патологии обнаруженного не было. Самое ужасное, что мы могли предвидеть, не подтвердилось.

Поэтому дальше увидим, конечно, сможем что-то конкретнее говорить только после полного обследования», – сказал врач.

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Даниил Агарков Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Комментарии 4
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Gargantua
сплевываю трижды, но вроде травма чепуховая
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+5
Pavel_i_CO
Бажаю Віталію повернутися до тренувань у найближчі дні, бо повноцінної альтернативи на його позицію у нас просто немає 
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+2
Болела
Мабуть найкраще ( якщо так можна сказати) з того, що могло бути. Слава Богу не гомілка і не ахіл. Забій стопи це неприємно, але можна принаймні лікарям погратись і знеболити .
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+1
OtsoCity
Дуже добре
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0
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