Виталий МИКОЛЕНКО: «Я был в ярости после травмы. Не знаю, когда вернусь»

Основной левый защитник сборной Украины Виталий Миколенко оценил свою травму в контрольном матче против Молдовы. Пока нет понимания, успеет ли игрок восстановиться до Евро.

«Я, наверное, больше в ярости был после травмы. Готовился очень к этому матчу, потому что это последняя игра перед Евро... и травмировался на ровном месте. Немного было тяжело морально, но ребята помогли, мне приятно, что у меня такие партнеры по команде. Всегда поддержат, скажут правильные слова».

«Травма? Не сказал бы, что там была грубость со стороны соперника. Просто несчастный случай. Нельзя было не попробовать вернуться на поле. Я не понимал – мне нужно было пробежаться, чтобы понять, больно или нет. После этого попросил замену».

«Лев матча? Приятно, что болельщики поддержали меня таким жестом. Это важно. Надеюсь, быстро восстановлюсь, но день назвать не могу. Пока не знаю, когда это будет», — сказал Миколенко.