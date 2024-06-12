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  4. Виталий МИКОЛЕНКО: «Я был в ярости после травмы. Не знаю, когда вернусь»
Чемпионат Европы
12 июня 2024, 20:27 | Обновлено 12 июня 2024, 20:54
2083
2

Виталий МИКОЛЕНКО: «Я был в ярости после травмы. Не знаю, когда вернусь»

Миколенко пока не готов назвать дату возвращения

12 июня 2024, 20:27 | Обновлено 12 июня 2024, 20:54
2083
2
Виталий МИКОЛЕНКО: «Я был в ярости после травмы. Не знаю, когда вернусь»
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Основной левый защитник сборной Украины Виталий Миколенко оценил свою травму в контрольном матче против Молдовы. Пока нет понимания, успеет ли игрок восстановиться до Евро.

«Я, наверное, больше в ярости был после травмы. Готовился очень к этому матчу, потому что это последняя игра перед Евро... и травмировался на ровном месте. Немного было тяжело морально, но ребята помогли, мне приятно, что у меня такие партнеры по команде. Всегда поддержат, скажут правильные слова».

«Травма? Не сказал бы, что там была грубость со стороны соперника. Просто несчастный случай. Нельзя было не попробовать вернуться на поле. Я не понимал – мне нужно было пробежаться, чтобы понять, больно или нет. После этого попросил замену».

«Лев матча? Приятно, что болельщики поддержали меня таким жестом. Это важно. Надеюсь, быстро восстановлюсь, но день назвать не могу. Пока не знаю, когда это будет», — сказал Миколенко.

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Виталий Миколенко сборная Украины по футболу Евро-2024 Молдова - Украина травма
Иван Зинченко Источник: ВЗбирна
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Комментарии 2
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AndiM
А тепер нагадаю ідіотам його інтерв'ю після травми :" я отримав пошкодження десь всередині матчу, але дограв незважаючи на біль , щоб віддячити вболівальникам евертона".
А тепер я хочу тут побачити тих довбограїв, які писали : міколєнка маладєц настаящій мужик.
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Remark
Чекаємо на Євро! Здоров'я тобі. Без тебе буде трошки важковато.
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