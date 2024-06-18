18 июня в 22:00 в немецком Лейпциге проходит матч 1-го тура группы F Евро-2024 между сборными Португалии и Чехии.

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В группе F, кроме Португалии и Чехии, также выступают команды Турции и Грузии (3:1 в первом туре).

Португалия – Чехия. Видео голов и обзор матча (обновляется)