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Чемпионат Европы
18 июня 2024, 22:09 | Обновлено 18 июня 2024, 22:13
331
0

Португалия – Чехия. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 1-го тура Евро-2024 в Лейпциге

18 июня 2024, 22:09 | Обновлено 18 июня 2024, 22:13
331
0
Португалия – Чехия. Видео голов и обзор матча (обновляется)

18 июня в 22:00 в немецком Лейпциге проходит матч 1-го тура группы F Евро-2024 между сборными Португалии и Чехии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В группе F, кроме Португалии и Чехии, также выступают команды Турции и Грузии (3:1 в первом туре).

Португалия – Чехия. Видео голов и обзор матча (обновляется)

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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