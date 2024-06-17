Дорогой Дрэгушин: будем ли рады итогу противостояния с Раду?

Не сказать, что январский переход румынского центрдефа «Дженоа» Раду Дрэгушина в «Тоттенхэм» стал бомбой на трансферном рынке, однако то, что заставил внимательнее присмотреться к этому парню, – факт. Это не шутки, скажу я вам: в 22-летнем возрасте уже иметь опыт игры и в итальянской серии А, и в английской премьер-лиге. По-моему, практика игры в упомянутых клубах хорошо выкристаллизовывает именно оборонные навыки: «Дженоа» частенько играет вторым номером, а в Англии (очень уж заметно в многочисленных лондонских дерби) едва ли не каждый считает целесообразным отказаться от закрытости, вместо этого искать счастья в атаках. Что ж, 22 года – это не тот возраст, когда встречные ветры утихают до бриза. Вызовы так и подкарауливают, где бы парень ни играл.

Что интересно: начав сезон в «Дженоа», румынский защитник не всегда играл чистого центрального защитника. При схеме 3–5–2 он играл то правого оборонца (например, в домашнем матче против «Юве», счет – 1:1), то левого (к примеру, в домашнем поединке против «Интера», счет – те же 1:1, а Раду отметился голом, забитым головой после углового, желтой карточкой и высокой оценкой 7,78 от whoscored.com), то центрального (примером служит выездной матч против «Болоньи» – последний для Раду перед отправкой на Туманный Альбион, результат – очередные 1:1). Впрочем, как говорил мне когда-то известный украинский тренер, «в схеме 3–5–2 фланговые защитники – условное понятие». На мою просьбу разъяснить он подчеркнул, что при такой схеме все три защитника должны обладать скиллами центрдефов (фактурой, талантом к силовой борьбе, высоким ростом, умелой игрой головой, умением прочитать действия противников и подстраховать партнера). А привлекаться к фланговым атакам будут многочисленные полузащитники, которые в идеале еще бы и сменялись флангами. К слову, за матч против «Болоньи» (настоящего открытия этого сезона в серии А, которое может похвастать в том числе и отличным нападением) Дрэгушин получил от whoscored.com высокую оценку 6,98 – третью в команде после форварда – автора гола и вратаря, поймавшего в тот вечер кураж. Такую же оценку – 6,98 – Дрэгушин получил и за последний в клубном сезоне матч в составе «Тоттенхэма» против «Шеффилд Юнайтед». В составе лондонцев Дрэгушин обычно действует на позиции левого центрального защитника. Если поначалу – в январе-феврале – он появлялся на замены на 5–7 минут, не более, то где-то с половины марта стал твердым игроком основы. Впрочем, первая 90-минутная игра не вызвала положительных эмоций у румынского защитника: «Тоттенхэм» в дерби проиграл «Фулхэму» с сокрушительным счетом 0:3 (хотя Дрэгушин и не выглядел безнадежно). Вероятно, все же юному румыну потребовалось время, чтобы тактически перестроиться с джилардиновских 3–5–2 на постекоглевские 4–2–3–1. В дальнейшем дела постепенно пошли на лад. Кстати, и в сборной при схеме 4–2–3–1, а иногда с вариацией 4–1–4–1 Раду также действует на позиции левого центрального защитника. Так что в известной степени после перехода в «Тоттенхэм» Дрэгушин обрел-таки своего рода тактическую гармонию.

Getty Images/Global Images Ukraine. Раду Дрэгушин (слева)

Самая главная добродетель Дрэгушина – удачная игра на 2-м этаже. Особенно этот скилл проявлялся в Италии: у Раду – гроссмейстерский показатель в 3,1 выигранные верховые дуэли за игру в составе «Дженоа» в этом сезоне. Еще одной положительной чертой является высокий процент точных передач: в составе «Тоттенхэма» он превысил 88% (в свое время в «Юве» в рамках Юношеской Лиги чемпионов эта цифра у Раду превзошла, казалось бы, запредельные 96%!), в то же время, самих передач румын отдает немало: в среднем, 41-ну каждую игру. Правда, большинство из этих пасов короткие, а точные длинные передачи не являются фирменной чертой Раду. Специалисты отмечают, что он достаточно слаб в отборе, подкаты в его исполнении раритетны. Зато вынос мяча – то средство, которое Раду применяет нередко. Особенно это было заметно в этом сезоне в «Дженоа»: 4,6 в среднем за игру. Существенным преимуществом Дрэгушина является чистая игра. Количество предупреждений, как для игроков его амплуа, минимально. Грубостью он не отличается.

В пользу Дрэгушина свидетельствует и длительное пребывание в юные годы в системе «Ювентуса» (наличествует и такой косвенный, однако важный позитив – совпадение во времени с игрой за «Старую Синьору» Криштиану Роналду). К слову, в свое время туринцы уплатили сумму в 2,1 млн евро за 16-летнего (!) юношу малоизвестному румынскому клубу. Время в «Юве» – это весомый опыт, который является неплохим подспорьем для покорения карьерных высот.

Getty Images/Global Images Ukraine. Раду Дрэгушин

Креатив? До нынешнего сезона румынский защитник сосредотачивался преимущественно на основных функциях (ну, забивал одиночные голы разве что в сборных Румынии U-16 и U-17). Однако в этом сезоне, особенно в итальянской для себя части Раду все успешнее действовал и в креативе. Так, в ноябре он стал лучшим игроком победного для «дженоани» матча против «Вероны» (7,6 от whoscored.com), забив единственный в матче гол (оказавшись на позиции правого форварда, неотразимо пробил с лета) и безупречно отработав на разрушение атакующих замыслов земляков Ромео и Джульетты.

Издавна игроков дрэгушиновского толка называли ремесленниками футбола. Однако transfermarkt.de свидетельствует: в наше время иногда цена на футбольных ремесленников не ниже, чем на записных футбольных художников. Ныне Раду Дрэгушин стоит 25 миллионов евро (пока что это – его максимум) и намного опережает по этому показателю своих партнеров по сборной Румынии. Преодолеть оборону, в которой звучит соло Дрэгушина, не такая уж и простая задача: возвышается этот 191-сантиметровый исполин над партнерами по команде и оппонентами и использует данное ему природой для безопасности ворот своей команды. Однако искренне верю, что нашим ребятам это по силам! Надеюсь, порадуемся итогам противостояния с недешевым Раду!

Алексей РЫЖКОВ