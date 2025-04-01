Стало известно, рассматривают ли в УАФ возможность натурализации Педриньо

Источники, приближенные к Украинской ассоциации футбола (УАФ), отреагировали на слухи о возможной натурализации бразильского вингера донецкого «Шахтера» Педриньо.

«Еще в июле прошлого года мы опровергали эту информацию, и ничего нового с тех пор не произошло», – сообщили источники, приближенные к УАФ.

Педриньо находится на контракте в «Шахтере» с 2021 года, однако после начала полномасштабной фазы российско-украинской войны в течение двух лет играл в аренде за «Атлетико Минейро». В Украину хавбек вернулся летом прошлого года, продлив трудовое соглашение с горняками на 5 лет.

Ранее Педриньо играл за сборную Бразилии U-23 (14 матчей, 3 гола), но не сыгран за основную команду «селесао», что делает его натурализацию возможной.

В текущем сезоне Педриньо сыграл 22 матча за «Шахтер», отличившись 1 забитым мячом и 5 результативными передачами.