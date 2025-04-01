Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стало известно, рассматривают ли в УАФ возможность натурализации Педриньо
Сборная УКРАИНЫ
01 апреля 2025, 11:38 | Обновлено 01 апреля 2025, 12:40
665
3

Стало известно, рассматривают ли в УАФ возможность натурализации Педриньо

В УАФ, вроде как, пока не думают о натурализации вингера «Шахтера»

01 апреля 2025, 11:38 | Обновлено 01 апреля 2025, 12:40
665
3
Стало известно, рассматривают ли в УАФ возможность натурализации Педриньо
Getty Images/Global Images Ukraine. Педриньо

Источники, приближенные к Украинской ассоциации футбола (УАФ), отреагировали на слухи о возможной натурализации бразильского вингера донецкого «Шахтера» Педриньо.

«Еще в июле прошлого года мы опровергали эту информацию, и ничего нового с тех пор не произошло», – сообщили источники, приближенные к УАФ.

Педриньо находится на контракте в «Шахтере» с 2021 года, однако после начала полномасштабной фазы российско-украинской войны в течение двух лет играл в аренде за «Атлетико Минейро». В Украину хавбек вернулся летом прошлого года, продлив трудовое соглашение с горняками на 5 лет.

Ранее Педриньо играл за сборную Бразилии U-23 (14 матчей, 3 гола), но не сыгран за основную команду «селесао», что делает его натурализацию возможной.

В текущем сезоне Педриньо сыграл 22 матча за «Шахтер», отличившись 1 забитым мячом и 5 результативными передачами.

По теме:
ВИДЕО. УАФ планирует натурализовать Педриньо, рекорд Яремчука, Усик в ММА
Маркевич назвал триумфатора УПЛ. Место Шахтера в чемпионате может удивить
Полузащитника Шахтера Педриньо хотят натурализовать. Реакция фанов
натурализация Шахтер Донецк сборная Украины по футболу Педриньо (Педро Виктор Делмино да Силва) Украинская ассоциация футбола смена гражданства
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Маркевич оценил возвращение Ракицкого в футбол
Футбол | 01 апреля 2025, 11:07 0
Маркевич оценил возвращение Ракицкого в футбол
Маркевич оценил возвращение Ракицкого в футбол

Легендарный украинский тренер надеется, что «Черноморец» останется в УПЛ

Пидручный назвал биатлониста, который станет лидером сборной Украины
Биатлон | 31 марта 2025, 11:47 0
Пидручный назвал биатлониста, который станет лидером сборной Украины
Пидручный назвал биатлониста, который станет лидером сборной Украины

Дмитрий считает, что Богдан Борковский имеет потенциал для улучшения результатов

Склоним головы. Любил Украину, болел за Днепр, презирал манкуртов
Война | 01.04.2025, 09:00
Склоним головы. Любил Украину, болел за Днепр, презирал манкуртов
Склоним головы. Любил Украину, болел за Днепр, презирал манкуртов
«Пятно на репутации». Хирн попросил Усика объявить о завершении карьеры
Бокс | 31.03.2025, 13:52
«Пятно на репутации». Хирн попросил Усика объявить о завершении карьеры
«Пятно на репутации». Хирн попросил Усика объявить о завершении карьеры
Карл ФРОЧ: «Усик не победил бы его. Он бы забил и порвал на куски»
Бокс | 01.04.2025, 00:11
Карл ФРОЧ: «Усик не победил бы его. Он бы забил и порвал на куски»
Карл ФРОЧ: «Усик не победил бы его. Он бы забил и порвал на куски»
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua81
он лавочник в Шахтере. к чему это?
Ответить
+1
Gargantua81
тут разве что идея с преодолением лимита для Шахтера, который стремительно избавляется от остатков украинцев
Ответить
0
Xvalenok03
Есть чем заняться троллям после такого вброса.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Клопп возобновит карьеру тренера. Ему предлагают возглавить большой клуб
Клопп возобновит карьеру тренера. Ему предлагают возглавить большой клуб
31.03.2025, 01:00 1
Футбол
Дюбуа сравнил силу удара Усика и Фьюри. Ответил, кто бьет сильнее
Дюбуа сравнил силу удара Усика и Фьюри. Ответил, кто бьет сильнее
31.03.2025, 08:30 2
Бокс
ВИДЕО. Яремчук забил гол на 1-й минуте матча в Греции за Олимпиакос
ВИДЕО. Яремчук забил гол на 1-й минуте матча в Греции за Олимпиакос
30.03.2025, 21:12 8
Футбол
Место Усика удивит. Рейтинг лучших боксеров хевивейта за всю историю
Место Усика удивит. Рейтинг лучших боксеров хевивейта за всю историю
30.03.2025, 08:52 27
Бокс
WBO решила забрать у одного из лучших боксеров планеты титул чемпиона
WBO решила забрать у одного из лучших боксеров планеты титул чемпиона
31.03.2025, 02:53 1
Бокс
Пеп ГВАРДИОЛА: «Это самый умный игрок, которого я встречал»
Пеп ГВАРДИОЛА: «Это самый умный игрок, которого я встречал»
31.03.2025, 07:50
Футбол
Месси забил 855-й гол в карьере. Сколько у Роналду?
Месси забил 855-й гол в карьере. Сколько у Роналду?
30.03.2025, 08:09 8
Футбол
Мать всех битв. Олимпиакос с дублем Яремчука перестрелял вечного соперника
Мать всех битв. Олимпиакос с дублем Яремчука перестрелял вечного соперника
30.03.2025, 22:59 19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем