Стало известно, рассматривают ли в УАФ возможность натурализации Педриньо
В УАФ, вроде как, пока не думают о натурализации вингера «Шахтера»
Источники, приближенные к Украинской ассоциации футбола (УАФ), отреагировали на слухи о возможной натурализации бразильского вингера донецкого «Шахтера» Педриньо.
«Еще в июле прошлого года мы опровергали эту информацию, и ничего нового с тех пор не произошло», – сообщили источники, приближенные к УАФ.
Педриньо находится на контракте в «Шахтере» с 2021 года, однако после начала полномасштабной фазы российско-украинской войны в течение двух лет играл в аренде за «Атлетико Минейро». В Украину хавбек вернулся летом прошлого года, продлив трудовое соглашение с горняками на 5 лет.
Ранее Педриньо играл за сборную Бразилии U-23 (14 матчей, 3 гола), но не сыгран за основную команду «селесао», что делает его натурализацию возможной.
В текущем сезоне Педриньо сыграл 22 матча за «Шахтер», отличившись 1 забитым мячом и 5 результативными передачами.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Легендарный украинский тренер надеется, что «Черноморец» останется в УПЛ
Дмитрий считает, что Богдан Борковский имеет потенциал для улучшения результатов