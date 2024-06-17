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  4. Куман попался за непонятным занятием во время игры с Польшей. Что он делал?
Нидерланды
17 июня 2024, 03:19 | Обновлено 17 июня 2024, 03:25
110
0

Куман попался за непонятным занятием во время игры с Польшей. Что он делал?

Наставник сборной Нидерландов отметился странным поведением

17 июня 2024, 03:19 | Обновлено 17 июня 2024, 03:25
110
0
Куман попался за непонятным занятием во время игры с Польшей. Что он делал?
Getty Images/Global Images Ukraine. Рональд Куман

В воскресенье, 16 июня, в матче 1-го тура групповой стадии чемпионата Европы 2024 отношения выяснили сборные Польши и Нидерландов, которые выступаю в группе D.

Поединок завершился волевой победой «оранжевых» со счетом 2:1.

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман во время матча попался за непонятным занятием. Камера засняла момент, когда он что-то нюхал на своих руках, а также облизывал пальцы после того, как перед этим засовывал их себе в нос.

Напомним, в группе, где играют сборные Нидерландов и Польши, также борьбу ведут команды Австрии и Франции, которые очный матч 1-го тура проведут в понедельник, 17 июня.

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Рональд Куман Евро-2024 сборная Нидерландов по футболу
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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