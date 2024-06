Куман попался за непонятным занятием во время игры с Польшей. Что он делал?

В воскресенье, 16 июня, в матче 1-го тура групповой стадии чемпионата Европы 2024 отношения выяснили сборные Польши и Нидерландов, которые выступаю в группе D.

Поединок завершился волевой победой «оранжевых» со счетом 2:1.

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман во время матча попался за непонятным занятием. Камера засняла момент, когда он что-то нюхал на своих руках, а также облизывал пальцы после того, как перед этим засовывал их себе в нос.

Напомним, в группе, где играют сборные Нидерландов и Польши, также борьбу ведут команды Австрии и Франции, которые очный матч 1-го тура проведут в понедельник, 17 июня.

Ronald Koeman caught on camera sniffing something on his hands and licking his fingers after sticking a finger in his nose 🤮



Was he sniffing coke? 😬🤔 pic.twitter.com/ramndv8fca