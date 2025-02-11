Роналду забил 172 пенальти в карьере. Сколько у Месси? Его опередили двое

Футбольный портал Score90 обнародовал рейтинг футболистов с наибольшим количеством забитых пенальти в истории футбола.

Первую строчку рейтинга занимает бомбардир «Аль-Насра» Криштиану Роналду, который за карьеру забил 172 одиннадцатиметровых.

Вторая строчка у легендарного центрбека «Барселоны» и сборной Нидерландов Рональда Кумана, который реализовал 111 пенальти.

Восьмикратный обладатель Золотого мяча Лионель Месси, который сейчас играет за «Интер» Майами, забил за карьеру 109 одиннадцатиметровых.

В топ-5 рейтинга попали также легенды итальянского футбола – Роберто Баджо и Франческо Тотти.

Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.

Рейтинг игроков, с наибольшим количеством реализованных пенальти