Талант сборной Испании установил уникальное достижение на Евро

В субботу, 15 июня, проходит матч первого тура чемпионата Европы 2024 в группе В между сборными Испании и Хорватии.

В стартовом составе Красной фурии вышел 16-летний вингер «Барселоны» Ламин Ямал.

Ямал стал самым молодым участником в истории чемпионатов Европы по футболу (16 лет и 338 дней). Испанец побил рекорд польского футболиста Кацпера Козловски, который дебютировал на Евро в возрасте 17 лет и 246 дней.

Ямал в этом сезоне провел за «Барселону» во всех турнирах 50 матчей, забил 7 голов и отдал 10 ассистов.

