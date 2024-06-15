Талант сборной Испании установил уникальное достижение на Евро
Ламин Ямал – самый молодой участник чемпионатов Европы в истории
В субботу, 15 июня, проходит матч первого тура чемпионата Европы 2024 в группе В между сборными Испании и Хорватии.
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В стартовом составе Красной фурии вышел 16-летний вингер «Барселоны» Ламин Ямал.
Ямал стал самым молодым участником в истории чемпионатов Европы по футболу (16 лет и 338 дней). Испанец побил рекорд польского футболиста Кацпера Козловски, который дебютировал на Евро в возрасте 17 лет и 246 дней.
Ямал в этом сезоне провел за «Барселону» во всех турнирах 50 матчей, забил 7 голов и отдал 10 ассистов.
16 years and 338 days.— B/R Football (@brfootball) June 15, 2024
Lamine Yamal becomes the youngest player to 𝐞𝐯𝐞𝐫 appear at the men's Euros 🌟 pic.twitter.com/nY2bhx7BdB
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