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Чемпионат Европы
15 июня 2024, 19:13 | Обновлено 15 июня 2024, 19:24
564
0

Талант сборной Испании установил уникальное достижение на Евро

Ламин Ямал – самый молодой участник чемпионатов Европы в истории

15 июня 2024, 19:13 | Обновлено 15 июня 2024, 19:24
564
0
Талант сборной Испании установил уникальное достижение на Евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямал

В субботу, 15 июня, проходит матч первого тура чемпионата Европы 2024 в группе В между сборными Испании и Хорватии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В стартовом составе Красной фурии вышел 16-летний вингер «Барселоны» Ламин Ямал.

Ямал стал самым молодым участником в истории чемпионатов Европы по футболу (16 лет и 338 дней). Испанец побил рекорд польского футболиста Кацпера Козловски, который дебютировал на Евро в возрасте 17 лет и 246 дней.

Ямал в этом сезоне провел за «Барселону» во всех турнирах 50 матчей, забил 7 голов и отдал 10 ассистов.

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Ламин Ямал сборная Испании по футболу Евро-2024
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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