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  4. Нагельсманн станет самым молодым тренером в истории чемпионатов Европы
Чемпионат Европы
14 июня 2024, 17:14 |
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Нагельсманн станет самым молодым тренером в истории чемпионатов Европы

Тренеру сборной Германии всего 36 лет

14 июня 2024, 17:14 |
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Нагельсманн станет самым молодым тренером в истории чемпионатов Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлиан Нагельсманн

Сегодня, 14 июня сборная Германии в матче открытия домашнего Евро-2024 сыграет с Шотландией. Начало матча – в 22:00 по Киеву.

Главному тренеру сборной Германии Юлиану Нагельсманну это позволит установить рекорд. В возрасте 36 лет и 327 дней он станет самым молодым тренером в истории чемпионатов Европы.

Напомним, самостоятельная тренерская карьера Нагельсманна началась еще в 2016 году, когда он в 29-летнем возрасте возглавил «Хоффенхайм».

После этого тренер работал с «РБ Лейпциг» и «Баварией». Сборную Германии Нагельсманн возглавил осенью 2023 года.

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Юлиан Нагельсманн сборная Германии по футболу Евро-2024 статистика
Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
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