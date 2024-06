Нагельсманн станет самым молодым тренером в истории чемпионатов Европы

Сегодня, 14 июня сборная Германии в матче открытия домашнего Евро-2024 сыграет с Шотландией. Начало матча – в 22:00 по Киеву.

Главному тренеру сборной Германии Юлиану Нагельсманну это позволит установить рекорд. В возрасте 36 лет и 327 дней он станет самым молодым тренером в истории чемпионатов Европы.

Напомним, самостоятельная тренерская карьера Нагельсманна началась еще в 2016 году, когда он в 29-летнем возрасте возглавил «Хоффенхайм».

После этого тренер работал с «РБ Лейпциг» и «Баварией». Сборную Германии Нагельсманн возглавил осенью 2023 года.

