Нагельсманн – самый молодой тренер Евро-2024

Средний возраст тренерского корпуса на Euro-2024 составляет 53,8 года. Самый старший - 65-летний наставник сборной Австрии Ральф Рангник, а самый младший – 36-летний «коуч» Германии Юлиан Нагельсманн. 8 команд возглавляют зарубежные специалисты, в том числе 4 – из Италии.

На предыдущих финальных турнирах работали 7 тренеров. Златко Далич (Хорватия), Стив Кларк (Шотландия), Роберто Мартинес (Португалия), Марко Росси (Венгрия), Гарет Саутгейт (Англия), Каспер Юльманн (Дания) – на ЧЕ-2020, а Дидье Дешам (Франция) еще и на ЧЕ-2016.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые возрастные тренеры Euro-2024

Возраст* Тренер Сборная Дата рождения 65 лет Ральф РАНГНИК Австрия 29.06.1958 65 лет Лучано СПАЛЛЕТТИ Италия 07.03.1959 62 года Луис ДЕ ЛА ФУЭНТЕ Испания 21.06.1961 62 года Матяж КЕК Словения 09.09.1961 61 год Рональд КУМАН Нидерланды 21.03.1963 60 лет Стив КЛАРК Шотландия 29.08.1963 60 лет Иван ГАШЕК Чехия 06.09.1963

Самые молодые тренеры Euro-2024

Возраст* Тренер Сборная Дата рождения 36 лет Юлиан НАГЕЛЬСМАНН Германия 23.07.1987 38 лет Доменико ТЕДЕСКО Бельгия 12.09.1985 45 лет Эдвард ИОРДЭНЕСКУ Румыния 16.06.1978 47 лет Вилли САНЬОЛЬ Грузия 18.03.1977 49 лет Мурат ЯКИН Швейцария 15.09.1974 49 лет Винченцо МОНТЕЛЛА Турция 18.06.1974 50 лет Сергей РЕБРОВ Украина 03.06.1974

* на старт чемпионата.