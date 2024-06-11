Нагельсманн – самый молодой тренер Евро-2024
Самый старший тренер – 65-летний Ральф Рангник
Средний возраст тренерского корпуса на Euro-2024 составляет 53,8 года. Самый старший - 65-летний наставник сборной Австрии Ральф Рангник, а самый младший – 36-летний «коуч» Германии Юлиан Нагельсманн. 8 команд возглавляют зарубежные специалисты, в том числе 4 – из Италии.
На предыдущих финальных турнирах работали 7 тренеров. Златко Далич (Хорватия), Стив Кларк (Шотландия), Роберто Мартинес (Португалия), Марко Росси (Венгрия), Гарет Саутгейт (Англия), Каспер Юльманн (Дания) – на ЧЕ-2020, а Дидье Дешам (Франция) еще и на ЧЕ-2016.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые возрастные тренеры Euro-2024
|
Возраст*
|
Тренер
|
Сборная
|
Дата рождения
|
65 лет
|
Ральф РАНГНИК
|
Австрия
|
29.06.1958
|
65 лет
|
Лучано СПАЛЛЕТТИ
|
Италия
|
07.03.1959
|
62 года
|
Луис ДЕ ЛА ФУЭНТЕ
|
Испания
|
21.06.1961
|
62 года
|
Матяж КЕК
|
Словения
|
09.09.1961
|
61 год
|
Рональд КУМАН
|
Нидерланды
|
21.03.1963
|
60 лет
|
Стив КЛАРК
|
Шотландия
|
29.08.1963
|
60 лет
|
Иван ГАШЕК
|
Чехия
|
06.09.1963
Самые молодые тренеры Euro-2024
|
Возраст*
|
Тренер
|
Сборная
|
Дата рождения
|
36 лет
|
Юлиан НАГЕЛЬСМАНН
|
Германия
|
23.07.1987
|
38 лет
|
Доменико ТЕДЕСКО
|
Бельгия
|
12.09.1985
|
45 лет
|
Эдвард ИОРДЭНЕСКУ
|
Румыния
|
16.06.1978
|
47 лет
|
Вилли САНЬОЛЬ
|
Грузия
|
18.03.1977
|
49 лет
|
Мурат ЯКИН
|
Швейцария
|
15.09.1974
|
49 лет
|
Винченцо МОНТЕЛЛА
|
Турция
|
18.06.1974
|
50 лет
|
Сергей РЕБРОВ
|
Украина
|
03.06.1974
* на старт чемпионата.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Наставник пообщался со СМИ перед матчем против Молдовы
Карло уверен, что Юрген не первый, кто не выдержал давления