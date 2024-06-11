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Чемпионат Европы
11 июня 2024, 12:00 | Обновлено 11 июня 2024, 12:38
327
0

Нагельсманн – самый молодой тренер Евро-2024

Самый старший тренер – 65-летний Ральф Рангник

11 июня 2024, 12:00 | Обновлено 11 июня 2024, 12:38
327
0
Нагельсманн – самый молодой тренер Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлиан Нагельсманн

Средний возраст тренерского корпуса на Euro-2024 составляет 53,8 года. Самый старший - 65-летний наставник сборной Австрии Ральф Рангник, а самый младший – 36-летний «коуч» Германии Юлиан Нагельсманн. 8 команд возглавляют зарубежные специалисты, в том числе 4 – из Италии.

На предыдущих финальных турнирах работали 7 тренеров. Златко Далич (Хорватия), Стив Кларк (Шотландия), Роберто Мартинес (Португалия), Марко Росси (Венгрия), Гарет Саутгейт (Англия), Каспер Юльманн (Дания) – на ЧЕ-2020, а Дидье Дешам (Франция) еще и на ЧЕ-2016.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые возрастные тренеры Euro-2024

Возраст*

Тренер

Сборная

Дата рождения

65 лет

Ральф РАНГНИК

Австрия

29.06.1958

65 лет

Лучано СПАЛЛЕТТИ

Италия

07.03.1959

62 года

Луис ДЕ ЛА ФУЭНТЕ

Испания

21.06.1961

62 года

Матяж КЕК

Словения

09.09.1961

61 год

Рональд КУМАН

Нидерланды

21.03.1963

60 лет

Стив КЛАРК

Шотландия

29.08.1963

60 лет

Иван ГАШЕК

Чехия

06.09.1963

Самые молодые тренеры Euro-2024

Возраст*

Тренер

Сборная

Дата рождения

36 лет

Юлиан НАГЕЛЬСМАНН

Германия

23.07.1987

38 лет

Доменико ТЕДЕСКО

Бельгия

12.09.1985

45 лет

Эдвард ИОРДЭНЕСКУ

Румыния

16.06.1978

47 лет

Вилли САНЬОЛЬ

Грузия

18.03.1977

49 лет

Мурат ЯКИН

Швейцария

15.09.1974

49 лет

Винченцо МОНТЕЛЛА

Турция

18.06.1974

50 лет

Сергей РЕБРОВ

Украина

03.06.1974

* на старт чемпионата.

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цифры и факты Евро-2024 Юлиан Нагельсманн Ральф Рангник
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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