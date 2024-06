МВД Германии предоставит особую защиту сборной Украины на Евро-2024

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер сообщила, что сборной Украины по футболу будет предоставлена особая защита на Евро-2024:

– Сборная Украины тоже принимает участие в чемпионате Европы. Будет ли предоставлена особая защита этой команде?

– Да, конечно. Для нас это особый вызов, и мы готовимся предоставить этой команде особую защиту, – сказала Фезер.

Чемпионат Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Украинская национальная команда стартует на турнире 17 числа поединком против Румынии. Украинцы на групповом этапе, помимо румын, также сыграют со словаками и бельгийцами.

#BREAKING #Ukraine #Germany German Interior Minister Nancy Faeser announced special protection measures for the Ukrainian national football team during the Euro 2024 in Germany.