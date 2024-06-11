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  4. Источник: Тренер-сенсация возглавит Ювентус. Контракт подписан
Италия
11 июня 2024, 19:13 |
2251
1

Источник: Тренер-сенсация возглавит Ювентус. Контракт подписан

Команду возглавит Тиаго Мотта

11 июня 2024, 19:13 |
2251
1
Источник: Тренер-сенсация возглавит Ювентус. Контракт подписан
Getty Images/Global Images Ukraine. Тиаго Мотта

Туринский «Ювентус» определился с главным тренером на следующий сезон.

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, легендарный туринский клуб возглавит итальянский специалист Тиаго Мотта. Отмечается, что Мотта и руководство туринцев провели встречу в Португалии, где был подписан контракт о сотрудничестве. Контракт тренера с «Ювентусом» будет рассчитан до 2027 года.

«Ювентус» недавно уволил главного тренера Массимилиано Аллегри.

Мотта покинул пост главного тренера «Болоньи», которую впервые за 60 лет вывел в Лигу чемпионов.

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Тиаго Мотта Ювентус чемпионат Италии по футболу Серия A
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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