Источник: Тренер-сенсация возглавит Ювентус. Контракт подписан
Команду возглавит Тиаго Мотта
Туринский «Ювентус» определился с главным тренером на следующий сезон.
По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, легендарный туринский клуб возглавит итальянский специалист Тиаго Мотта. Отмечается, что Мотта и руководство туринцев провели встречу в Португалии, где был подписан контракт о сотрудничестве. Контракт тренера с «Ювентусом» будет рассчитан до 2027 года.
«Ювентус» недавно уволил главного тренера Массимилиано Аллегри.
Мотта покинул пост главного тренера «Болоньи», которую впервые за 60 лет вывел в Лигу чемпионов.
⚪️⚫️✍🏻 Thiago Motta has just signed the contract as new Juventus manager after face to face meeting in Portugal, as revealed.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 11, 2024
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