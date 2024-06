Источник: Тренер-сенсация возглавит Ювентус. Контракт подписан

Туринский «Ювентус» определился с главным тренером на следующий сезон.

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, легендарный туринский клуб возглавит итальянский специалист Тиаго Мотта. Отмечается, что Мотта и руководство туринцев провели встречу в Португалии, где был подписан контракт о сотрудничестве. Контракт тренера с «Ювентусом» будет рассчитан до 2027 года.

«Ювентус» недавно уволил главного тренера Массимилиано Аллегри.

Мотта покинул пост главного тренера «Болоньи», которую впервые за 60 лет вывел в Лигу чемпионов.

⚪️⚫️✍🏻 Thiago Motta has just signed the contract as new Juventus manager after face to face meeting in Portugal, as revealed.