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Италия
23 мая 2024, 14:33 |
1143
1

ОФИЦИАЛЬНО. Сенсация сезона в Серии А объявила об уходе тренера

Тиаго Мотта покинет «Болонью» в конце сезона

23 мая 2024, 14:33 |
1143
1
ОФИЦИАЛЬНО. Сенсация сезона в Серии А объявила об уходе тренера
Getty Images/Global Images Ukraine. Тиаго Мотта

«Болонья» официально сообщила о том, что Тиаго Мотта покинет пост главного тренера команды в конце текущего сезона. 41-летний итальянский специалист принял решение не продлевать контракт с клубом.

Ожидается, что Мотта возглавит «Ювентус». По информации авторитетного итальянского инсайдера Фабрицио Романо, он уже согласовал с туринском клубом контракт до лета 2027 года.

Мотта возглавляет «Болонью» с сентября 2022 года. В нынешнем сезоне он вывел команду в Лигу чемпионов впервые за 59 лет. За тур до финиша «Болонья» идет третьей в турнирной таблице, опережая по дополнительным показателям именно «Ювентус».

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Источник: экс-тренер Шахтера возглавит Ювентус
Болонья Тиаго Мотта Ювентус
Олег Дидух Источник: ФК Болонья
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Falko
А як же Де Дзербі? Спорти, ви нас обнадіїли, ми всі так чекали.
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