ОФИЦИАЛЬНО. Сенсация сезона в Серии А объявила об уходе тренера

«Болонья» официально сообщила о том, что Тиаго Мотта покинет пост главного тренера команды в конце текущего сезона. 41-летний итальянский специалист принял решение не продлевать контракт с клубом.

Ожидается, что Мотта возглавит «Ювентус». По информации авторитетного итальянского инсайдера Фабрицио Романо, он уже согласовал с туринском клубом контракт до лета 2027 года.

Мотта возглавляет «Болонью» с сентября 2022 года. В нынешнем сезоне он вывел команду в Лигу чемпионов впервые за 59 лет. За тур до финиша «Болонья» идет третьей в турнирной таблице, опережая по дополнительным показателям именно «Ювентус».