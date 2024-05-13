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Лига чемпионов
13 мая 2024, 00:15 |
1211
1

Спустя 59 лет. Итальянский клуб квалифицировался в Лигу чемпионов 2024/25

Болонья Тиаго Мотты проводит отличный сезон и уже не опустится ниже 5-го места в Серии А

13 мая 2024, 00:15 |
1211
1
Спустя 59 лет. Итальянский клуб квалифицировался в Лигу чемпионов 2024/25
Getty Images/Global Images Ukraine

«Болонья» квалифицировалась в Лигу чемпионов 2024/25.

Это случилось после того, как «Рома» в 36-м туре Серии А 2023/24 уступила «Аталанте» 1:2.

Подопечные Тиаго Мотты занимают третье место в таблице чемпионата Италии с 67 очками и уже точно не опустятся ниже 5-й позиции. У «Ромы», которая идет на 6-й строчке, в активе 60 пунктов. Римлянам осталось провести 2 тура до завершения кампании, поэтому максимальное количество очков, которые они смогут набрать, составляет 66 баллов.

«Болонья» впервые за 59 лет вышла в Лигу чемпионов. Тогда турнир еще назывался Кубок европейских чемпионов.

От Италии в ЛЧ 2024/25 будут играть 5 команд. Помимо «Болоньи», 12 мая, участие в главном еврокубковом клубном турнире гарантировал и «Ювентус», у которого также 67 очков. Туринский коллектив находится в недосягаемой зоне для «Ромы».

Вместе с «Ювентусом» и «Болонье» в ЛЧ от Италии уже точно сыграют «Интер» и «Милан». За последнее 5-е лигочемпионское место борются «Аталанта» (63), «Рома» (60) и «Лацио» (59).

Таблица Серии 2023/24

Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О
1 Интер Милан 36 29 5 2 86 - 19 92
2 Милан 36 22 8 6 72 - 43 74
3 Болонья 36 18 13 5 51 - 27 67
4 Ювентус 36 18 13 5 49 - 28 67
5 Аталанта 35 19 6 10 65 - 39 63
6 Рома 36 17 9 10 63 - 44 60
7 Лацио 36 18 5 13 47 - 37 59
8 Наполи 36 13 12 11 53 - 46 51
9 Фиорентина 34 14 8 12 51 - 39 50
10 Торино 36 12 14 10 33 - 32 50
11 Дженоа 36 11 13 12 43 - 44 46
12 Монца 35 11 12 12 38 - 46 45
13 Лечче 35 8 13 14 32 - 50 37
14 Эллас Верона 36 8 10 18 34 - 48 34
15 Кальяри 36 7 12 17 38 - 65 33
16 Фрозиноне 36 7 11 18 43 - 68 32
17 Эмполи 36 8 8 20 26 - 52 32
18 Удинезе 35 4 18 13 33 - 52 30
19 Сассуоло 36 7 8 21 42 - 72 29
20 Салернитана 36 2 10 24 28 - 76 16
Полная таблица
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 1
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Віталій Ткачук
Хайп навколо Байера, Жирони і їх тренерів та гравців. Лише зрідка журналісти згадують про Болонью та Мотту, а ще рідше їх гравців, а це дуже велике досягнення. Наразі Серія А сильніша за ЛА і Бундес Ліги.
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