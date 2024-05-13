Спустя 59 лет. Итальянский клуб квалифицировался в Лигу чемпионов 2024/25
Болонья Тиаго Мотты проводит отличный сезон и уже не опустится ниже 5-го места в Серии А
«Болонья» квалифицировалась в Лигу чемпионов 2024/25.
Это случилось после того, как «Рома» в 36-м туре Серии А 2023/24 уступила «Аталанте» 1:2.
Подопечные Тиаго Мотты занимают третье место в таблице чемпионата Италии с 67 очками и уже точно не опустятся ниже 5-й позиции. У «Ромы», которая идет на 6-й строчке, в активе 60 пунктов. Римлянам осталось провести 2 тура до завершения кампании, поэтому максимальное количество очков, которые они смогут набрать, составляет 66 баллов.
«Болонья» впервые за 59 лет вышла в Лигу чемпионов. Тогда турнир еще назывался Кубок европейских чемпионов.
От Италии в ЛЧ 2024/25 будут играть 5 команд. Помимо «Болоньи», 12 мая, участие в главном еврокубковом клубном турнире гарантировал и «Ювентус», у которого также 67 очков. Туринский коллектив находится в недосягаемой зоне для «Ромы».
Вместе с «Ювентусом» и «Болонье» в ЛЧ от Италии уже точно сыграют «Интер» и «Милан». За последнее 5-е лигочемпионское место борются «Аталанта» (63), «Рома» (60) и «Лацио» (59).
Таблица Серии 2023/24
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З - П
|Форма
|Очки О
|1
|Интер Милан
|36
|29
|5
|2
|86 - 19
|92
|2
|Милан
|36
|22
|8
|6
|72 - 43
|74
|3
|Болонья
|36
|18
|13
|5
|51 - 27
|67
|4
|Ювентус
|36
|18
|13
|5
|49 - 28
|67
|5
|Аталанта
|35
|19
|6
|10
|65 - 39
|63
|6
|Рома
|36
|17
|9
|10
|63 - 44
|60
|7
|Лацио
|36
|18
|5
|13
|47 - 37
|59
|8
|Наполи
|36
|13
|12
|11
|53 - 46
|51
|9
|Фиорентина
|34
|14
|8
|12
|51 - 39
|50
|10
|Торино
|36
|12
|14
|10
|33 - 32
|50
|11
|Дженоа
|36
|11
|13
|12
|43 - 44
|46
|12
|Монца
|35
|11
|12
|12
|38 - 46
|45
|13
|Лечче
|35
|8
|13
|14
|32 - 50
|37
|14
|Эллас Верона
|36
|8
|10
|18
|34 - 48
|34
|15
|Кальяри
|36
|7
|12
|17
|38 - 65
|33
|16
|Фрозиноне
|36
|7
|11
|18
|43 - 68
|32
|17
|Эмполи
|36
|8
|8
|20
|26 - 52
|32
|18
|Удинезе
|35
|4
|18
|13
|33 - 52
|30
|19
|Сассуоло
|36
|7
|8
|21
|42 - 72
|29
|20
|Салернитана
|36
|2
|10
|24
|28 - 76
|16
𝐁𝐎𝐋𝐎𝐆𝐍𝐀, guarda il cielo: è pieno di 𝐒𝐓𝐄𝐋𝐋𝐄 ✨⭐✨#UCL | #ForzaBFC #WeAreOne pic.twitter.com/hbMFBCq8kK— Bologna FC 1909 (@Bolognafc1909) May 12, 2024
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