Спустя 59 лет. Итальянский клуб квалифицировался в Лигу чемпионов 2024/25

«Болонья» квалифицировалась в Лигу чемпионов 2024/25.

Это случилось после того, как «Рома» в 36-м туре Серии А 2023/24 уступила «Аталанте» 1:2.

Подопечные Тиаго Мотты занимают третье место в таблице чемпионата Италии с 67 очками и уже точно не опустятся ниже 5-й позиции. У «Ромы», которая идет на 6-й строчке, в активе 60 пунктов. Римлянам осталось провести 2 тура до завершения кампании, поэтому максимальное количество очков, которые они смогут набрать, составляет 66 баллов.

«Болонья» впервые за 59 лет вышла в Лигу чемпионов. Тогда турнир еще назывался Кубок европейских чемпионов.

От Италии в ЛЧ 2024/25 будут играть 5 команд. Помимо «Болоньи», 12 мая, участие в главном еврокубковом клубном турнире гарантировал и «Ювентус», у которого также 67 очков. Туринский коллектив находится в недосягаемой зоне для «Ромы».

Вместе с «Ювентусом» и «Болонье» в ЛЧ от Италии уже точно сыграют «Интер» и «Милан». За последнее 5-е лигочемпионское место борются «Аталанта» (63), «Рома» (60) и «Лацио» (59).

Таблица Серии 2023/24