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Испания
03 июня 2024, 22:45 | Обновлено 04 июня 2024, 00:05
1798
0

Когда Мбаппе сыграет первый официальный матч за Реал?

Ожидается, что француз сыграет в Суперкубке УЕФА

03 июня 2024, 22:45 | Обновлено 04 июня 2024, 00:05
1798
0
Когда Мбаппе сыграет первый официальный матч за Реал?
Twitter. Килиан Мбаппе

3 июня в 20:30 по Киеву испанский столичный клуб «Реал» официально объявил о подписании 25-летнего французского форварда Килиана Мбаппе на правах свободного агента.

Дебютировать в официальном матче за «сливочных» Мбаппе должен в поединке за Суперкубок УЕФА против «Аталанты». Матч состоится 14 августа 2024 года.

Отметим, что Мбаппе не поедет с «Реалом» на предсезонный сбор в США, если сборная Франции сумеет дойти до полуфинала Евро-2024.

В этом сезоне Мбаппе провел за «ПСЖ» во всех турнирах 48 матчей, забил 44 гола и отдал 8 результативных передач.

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чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Килиан Мбаппе Суперкубок УЕФА Аталанта
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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