Когда Мбаппе сыграет первый официальный матч за Реал?

3 июня в 20:30 по Киеву испанский столичный клуб «Реал» официально объявил о подписании 25-летнего французского форварда Килиана Мбаппе на правах свободного агента.

Дебютировать в официальном матче за «сливочных» Мбаппе должен в поединке за Суперкубок УЕФА против «Аталанты». Матч состоится 14 августа 2024 года.

Отметим, что Мбаппе не поедет с «Реалом» на предсезонный сбор в США, если сборная Франции сумеет дойти до полуфинала Евро-2024.

В этом сезоне Мбаппе провел за «ПСЖ» во всех турнирах 48 матчей, забил 44 гола и отдал 8 результативных передач.

🚨 Kylian Mbappé's first official game with Real Madrid will be against Atalanta on August 14th, the UEFA Super Cup. pic.twitter.com/LQgPxKSlvW