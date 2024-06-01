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  4. Свитолина взяла реванш у румынки и пробилась в 1/8 финала Ролан Гаррос 2024
Ролан Гаррос
01 июня 2024, 21:34 | Обновлено 01 июня 2024, 21:46
4322
13

Свитолина взяла реванш у румынки и пробилась в 1/8 финала Ролан Гаррос 2024

Элина одолела Ану Богдан в двух сетах в 3-м раунде Открытого чемпионата Франции 2024

01 июня 2024, 21:34 | Обновлено 01 июня 2024, 21:46
4322
13
Свитолина взяла реванш у румынки и пробилась в 1/8 финала Ролан Гаррос 2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 19) вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции 2024.

В 3-м раунде французского мейджора украинка в двух сетах переиграла Ану Богдан (Румыния, WTA 64).

Ролан Гаррос 2024. 1/16 финала

Элина Свитолина (Украина) [15] – Ана Богдан (Румыния) – 7:5, 6:2

В середине второй партии поединок был прерван из-за дождя примерно на полчаса.

Это была вторая встреча соперниц. Свитолина взяла реванш у Богдан за поражение в 3-м поединке матчевого противостояния Украина – Румыния в квалификации к мировому финалу Кубка Билли Джин Кинг.

В первой игре второй недели престижных соревнований в Париже Свитолина встретится с 4-й сеяной Еленой Рыбакиной. Представительница Казахстана в своем матче 1/16 финала выиграла у Элизе Мертенс.

Элина – единственная украинка, которая продолжает выступления в одиночном разряде Ролан Гаррос 2024. В прошлом году Свитолина добралась до 1/4 финала на столичных кортах Франции.

На РГ-2024 Элина, помимо Богдан, также выиграла у Каролины Плишковой и Диан Парри.

Свитолина в 6-й раз в своей карьере сыграет в 4-м раунде французского мейджора. На счету Элины сейчас 4 четвертьфинала.

Фотогалерея матча Свитолина – Богдан

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 14
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sahka1981
Молодець!!!
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+9
Stanislav Matusevych
Є реванш за КБДК! Як у старі-добрі, Еліна єдина з українок, хто пробився у другий тиждень РГ. І Рибакіна, ясна річ, буде проти неї явною фавориткою навіть на грунті. Потрібно буде стрибнути вище своєї нинішньої голови, щоб перемогти кацапку-перебіжчицю. Зате цей матч точно відбудеться за розкладом. Навіть у випадку дощу гратимуть під дахом. 
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+7
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Умник
Молодец
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+7
Oliynuk_sport
Браво Світоліна!
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+6
Leonidas B
Якщо буде настрій, як на Соболенку у Римі, шанси будуть, головне взяти сет з двух, далі Рибакіна починає більше помилятись.
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+4
Катя
Дуже добре біля сітки працювала, молодець. 2 сет взагалі на спокійному взяла. Завжди би так...
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+1
introvert
Молодець, вчасно поставила крапку, хоча тут здається дощ допоміг зібратися з думками. Додивлявся через відключення світла просто слідкуючи за рахунком. З того що встиг побачити, проти Рибакіної шанси мізерні. Забагато примітивної гри через кроси та удари по центру, з яких половина на хавкорт. Залишається сподіватися, що це такий хитрий тактичний хід, і всі козирі Еліна приберегла для "казашки". В будь-якому випадку, реноме першої ракетки України збережено, Еліна знову "остання з могікан".
Окрема "подяка" організаторам-французам за те, що запроторили українку на другорядний відкритий корт чи не останнім запуском, створивши її майбутній суперниці найкомфортніші з можливих умов. Хтось там жартував про "невістку"? Мабуть так, бо сьогодні Франція повелася як класична свекруха.
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+1
Vlad Holl
Гарно в другому сеті прижала , нічого не скажеш. Наступна з ватним шлангом і там треба зіграти десь як на олімпіаді  , де бронзу у неї вирвала. Удачі !
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+1
Валентин
Надіюсь що наступний її матч я вже зможу нормально подивитися. Це я про трансляцію. Шкода що Світоліній треба було брати реванш
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+1
KirTheKing
дальше имеем: 1/8 плишкова на минималках, 1/4 паолини, 1/2 бульбафюрер, F игореня/носатая/пивное пузо. сегодня у мертенс куча брейков было, могла первый сет брать спокойно. Элина покажет в 1/8 как надо конвертировать брейки..
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0
mevast
Кращий матч Еліни на турнірі. Була зібраною, робила мало помилок. Так і надалі. Проте проти Рибакіної цього буде недостатньо. Якщо Еліна дозволить їй розкидати мячі по кутам, як зазвичай та робить, то буде непереливки.
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0
C.Пеклов
Еліна вказала румунці на її місце,молодець!2 сет провела більш-менш впевнено,трохи 1 подача кульгає.З Їбакиною буде важче,але ми віримо в нашу першу ракетку!
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0
Олександр Науменко
Вітання. Перемога це добре, але куди ділись Еліни вкорочені, з такою одноманітною грою Рибку не перебити.
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-2
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