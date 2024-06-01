Свитолина взяла реванш у румынки и пробилась в 1/8 финала Ролан Гаррос 2024
Элина одолела Ану Богдан в двух сетах в 3-м раунде Открытого чемпионата Франции 2024
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 19) вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции 2024.
В 3-м раунде французского мейджора украинка в двух сетах переиграла Ану Богдан (Румыния, WTA 64).
Ролан Гаррос 2024. 1/16 финала
Элина Свитолина (Украина) [15] – Ана Богдан (Румыния) – 7:5, 6:2
В середине второй партии поединок был прерван из-за дождя примерно на полчаса.
Это была вторая встреча соперниц. Свитолина взяла реванш у Богдан за поражение в 3-м поединке матчевого противостояния Украина – Румыния в квалификации к мировому финалу Кубка Билли Джин Кинг.
В первой игре второй недели престижных соревнований в Париже Свитолина встретится с 4-й сеяной Еленой Рыбакиной. Представительница Казахстана в своем матче 1/16 финала выиграла у Элизе Мертенс.
Элина – единственная украинка, которая продолжает выступления в одиночном разряде Ролан Гаррос 2024. В прошлом году Свитолина добралась до 1/4 финала на столичных кортах Франции.
На РГ-2024 Элина, помимо Богдан, также выиграла у Каролины Плишковой и Диан Парри.
Свитолина в 6-й раз в своей карьере сыграет в 4-м раунде французского мейджора. На счету Элины сейчас 4 четвертьфинала.
Фотогалерея матча Свитолина – Богдан
A 29th win on the Parisian clay#RolandGarros pic.twitter.com/Y2hTM2YN9l— Roland-Garros (@rolandgarros) June 1, 2024
Outstanding effort 👐@ElinaSvitolina plays some fabulous tennis to defeat Bogdan and seal her place in the Round of 16 in Paris!#RolandGarros pic.twitter.com/2GWKXyYjSE— wta (@WTA) June 1, 2024
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Окрема "подяка" організаторам-французам за те, що запроторили українку на другорядний відкритий корт чи не останнім запуском, створивши її майбутній суперниці найкомфортніші з можливих умов. Хтось там жартував про "невістку"? Мабуть так, бо сьогодні Франція повелася як класична свекруха.