Свитолина взяла реванш у румынки и пробилась в 1/8 финала Ролан Гаррос 2024

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 19) вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции 2024.

В 3-м раунде французского мейджора украинка в двух сетах переиграла Ану Богдан (Румыния, WTA 64).

Ролан Гаррос 2024. 1/16 финала

Элина Свитолина (Украина) [15] – Ана Богдан (Румыния) – 7:5, 6:2

В середине второй партии поединок был прерван из-за дождя примерно на полчаса.

Это была вторая встреча соперниц. Свитолина взяла реванш у Богдан за поражение в 3-м поединке матчевого противостояния Украина – Румыния в квалификации к мировому финалу Кубка Билли Джин Кинг.

В первой игре второй недели престижных соревнований в Париже Свитолина встретится с 4-й сеяной Еленой Рыбакиной. Представительница Казахстана в своем матче 1/16 финала выиграла у Элизе Мертенс.

Элина – единственная украинка, которая продолжает выступления в одиночном разряде Ролан Гаррос 2024. В прошлом году Свитолина добралась до 1/4 финала на столичных кортах Франции.

На РГ-2024 Элина, помимо Богдан, также выиграла у Каролины Плишковой и Диан Парри.

Свитолина в 6-й раз в своей карьере сыграет в 4-м раунде французского мейджора. На счету Элины сейчас 4 четвертьфинала.

Фотогалерея матча Свитолина – Богдан

Outstanding effort 👐@ElinaSvitolina plays some fabulous tennis to defeat Bogdan and seal her place in the Round of 16 in Paris!#RolandGarros pic.twitter.com/2GWKXyYjSE