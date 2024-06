Рыбакина вышла в 1/8 финала на Ролан Гаррос и ждет Свитолину

Представительница Казахстана Елена Рыбакина (№4 WTA) пробилась в четвертый раунд Открытого чемпионата Франции.

В матче третьего круга Рыбакина победила бельгийку Элизе Мертенс (№27 WTA).

Ролан Гаррос. Третий круг

Елена Рыбакина (Казахстан) – Элизе Мертенс (Бельгия) – 6:4, 6:2

Рыбакина впервые с 2021 года вышла в 1/8 финала на этом турнире. Там она сыграет с победительницей матча Элина Свитолина (Украина) – Ана Богдан (Румыния).

