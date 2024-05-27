Свитолина начала Ролан Гаррос с волевой победы над экс-первой ракеткой мира

Первая ракетка Украины Элина Свитолина успешно стартовала на Ролан Гаррос-2024.

В первом раунде 15-я сеяная украинка в трех сетах одержала волевую победу над экс-первой ракеткой мира, чешкой Каролиной Плишковой. Матч продолжался 1 час и 58 минут.

Ролан Гаррос-2024. Первый раунд

Элина Свитолина (Украина, 15) – Каролина Плишкова (Чехия) – 3:6, 6:4, 6:2

Во втором раунде Свитолина сыграет с победителем французского противостояния между Фионой Ферро и Диан Парри, которое должно также состояться сегодня.

Ранее борьбу на Ролан Гаррос прекратил Рафаэль Надаль.