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  4. Свитолина начала Ролан Гаррос с волевой победы над экс-первой ракеткой мира
Ролан Гаррос
27 мая 2024, 20:53 | Обновлено 27 мая 2024, 21:04
1865
9

Свитолина начала Ролан Гаррос с волевой победы над экс-первой ракеткой мира

Украинка обыграла Каролину Плишкову

27 мая 2024, 20:53 | Обновлено 27 мая 2024, 21:04
1865
9
Свитолина начала Ролан Гаррос с волевой победы над экс-первой ракеткой мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина успешно стартовала на Ролан Гаррос-2024.

В первом раунде 15-я сеяная украинка в трех сетах одержала волевую победу над экс-первой ракеткой мира, чешкой Каролиной Плишковой. Матч продолжался 1 час и 58 минут.

Ролан Гаррос-2024. Первый раунд

Элина Свитолина (Украина, 15) – Каролина Плишкова (Чехия) – 3:6, 6:4, 6:2

Во втором раунде Свитолина сыграет с победителем французского противостояния между Фионой Ферро и Диан Парри, которое должно также состояться сегодня.

Ранее борьбу на Ролан Гаррос прекратил Рафаэль Надаль.

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Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
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Комментарии 9
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C.Пеклов
Еліна молодець!!Не дивлячись на програний 1 сет з купою помилок,продовжувала гнути свою лінію ,на характері виграла 2 сет,і в 3 сеті декласувала суперницю.Так тримати і в наступному матчі!
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+4
Leonidas B
Суперник все ж не простий, як там не було.
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+4
easterly
Еліна - спонсор фірми "Валідол"
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+4
aleks8-48
I де тi великi фахiвцi, що вiдправляли Елiну на пенсiю? Свiтолiна навiть попри неймовiрнi помилки на рiвних граэ з кращими тенiсистками Свiту,та iнколи виграэ в них. Мартi та Даянi бажаю колись стати першою ракеткою i не тiльки Украiiни,але поки що iм до Элiни далеко.
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+3
Stanislav Matusevych
Цікавий матч між двома колишніми топами, які то згадували про колишній блиск, то коїли таке, що на голову не натягнеш. Плішкову традиційно вже не вистачило на кінцівку третього сету й Еліна її дотиснула. Проти будь-якої з француженок у другому колі вона теж буде фавориткою. А там подивимося.
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+3
Vlad Holl
Писав , що Плішкова фізично довго не витримує і у Еліни є шанс , і вона ним сповна скористалася. Наступна суперниця не з топів , але розслаблятися не треба. З перемогою!
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+2
Макс Максов
Переломила молодець!
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0
Vadym Shcherban
Не бачу поки що причин для особливого оптимізму. Подача слабе місце, потужності в розіграшах майже нема. Плішкова просто зупинилася в кінці, от і все. Друге коло можна і на таких налаштуваннях пройти, а далі тільки "турбо" включати. Питання чи і він зараз в Еліни? Як по мені, то вона досі не може морально відійти від прикрої поразки в Римі... Ну то є так в неї психологи в штабі? Треба голову розблокувати, а там піде....
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0
T-800
з нашого боку 15 геймів +
12 геймів -
НАБІГАЛИ
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0
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