Свитолина начала Ролан Гаррос с волевой победы над экс-первой ракеткой мира
Украинка обыграла Каролину Плишкову
Первая ракетка Украины Элина Свитолина успешно стартовала на Ролан Гаррос-2024.
В первом раунде 15-я сеяная украинка в трех сетах одержала волевую победу над экс-первой ракеткой мира, чешкой Каролиной Плишковой. Матч продолжался 1 час и 58 минут.
Ролан Гаррос-2024. Первый раунд
Элина Свитолина (Украина, 15) – Каролина Плишкова (Чехия) – 3:6, 6:4, 6:2
Во втором раунде Свитолина сыграет с победителем французского противостояния между Фионой Ферро и Диан Парри, которое должно также состояться сегодня.
Ранее борьбу на Ролан Гаррос прекратил Рафаэль Надаль.
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