Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Последний матч? Надаль проиграл Звереву в первом раунде Ролан Гаррос
Ролан Гаррос
27 мая 2024, 19:40 |
1779
2

Последний матч? Надаль проиграл Звереву в первом раунде Ролан Гаррос

Немецкий теннисист победил в трех сетах

27 мая 2024, 19:40 |
1779
2
Последний матч? Надаль проиграл Звереву в первом раунде Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль

Испанский теннисист Рафаэль Надаль потерпел поражение в первом раунде Ролан Гаррос-2024 от Александра Зверева. Немецкий теннисист победил в трех сетах, судьба второй партии решалась на тай-брейке. Матч продолжался 3 часа и 6 минут.

С высокой долей вероятности, для Надаля это был последний в карьере матч на Ролан Гаррос, который он выигрывал 14 раз. Однако в послематчевом интервью 37-летний испанец признался, что окончательное решение о завершении карьеры еще не принято.

Ролан Гаррос. 1-й раунд

Александр Зверев (Германия, 4) – Рафаэль Надаль (Испания) – 6:3, 7:6 (5), 6:3

Во втором раунде Зверев сыграет с победителем матча между Давидом Гоффеном и Джовани Мпечи Перикаром.

По теме:
Не реализовала три матч-болла. Калинина вылетела с Ролан Гаррос
Свитолина начала Ролан Гаррос с волевой победы над экс-первой ракеткой мира
Циципас уверенно одолел Фучовича на старте Ролан Гаррос
Ролан Гаррос 2024 Александр Зверев Рафаэль Надаль
Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Довбик – лучший бомбардир Ла Лиги 2023/24!
Футбол | 27 мая 2024, 00:19 29
ОФИЦИАЛЬНО. Довбик – лучший бомбардир Ла Лиги 2023/24!
ОФИЦИАЛЬНО. Довбик – лучший бомбардир Ла Лиги 2023/24!

Украинскому нападающему покорилось невероятное достижение 

Промоутер Фьюри: «Усик – отстранен от бокса»
Бокс | 27 мая 2024, 07:01 2
Промоутер Фьюри: «Усик – отстранен от бокса»
Промоутер Фьюри: «Усик – отстранен от бокса»

Фрэнк Уоррен объяснил, почему у Александра не отберут титул IBF

ВИДЕО. Как 39-летний Вавринка обыграл 37-летнего Маррея на Ролан Гаррос
Теннис | 27.05.2024, 13:20
ВИДЕО. Как 39-летний Вавринка обыграл 37-летнего Маррея на Ролан Гаррос
ВИДЕО. Как 39-летний Вавринка обыграл 37-летнего Маррея на Ролан Гаррос
Лучший результат в весенней части сезона показал Шахтер
Футбол | 27.05.2024, 17:54
Лучший результат в весенней части сезона показал Шахтер
Лучший результат в весенней части сезона показал Шахтер
Легендарный Леннокс Льюис рассказал, как бы закончился его бой с Фьюри
Бокс | 27.05.2024, 13:40
Легендарный Леннокс Льюис рассказал, как бы закончился его бой с Фьюри
Легендарный Леннокс Льюис рассказал, как бы закончился его бой с Фьюри
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Flashback
Все одно піде вічним рекордсменом Ролан Гаросу.
Ответить
0
Мосій Шило
Це ж треба,у першому колі цей лось глистявий попався по жеребу ВЕЛИКОМУ РАФІ!!!!!
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сборная Украины узнала соперников. Итоги жеребьевки ЧМ-2024 по футзалу
Сборная Украины узнала соперников. Итоги жеребьевки ЧМ-2024 по футзалу
26.05.2024, 19:55 8
Футзал
ФОТО. Как выглядит лицо Усика через неделю после мегафайта с Фьюри
ФОТО. Как выглядит лицо Усика через неделю после мегафайта с Фьюри
25.05.2024, 20:18
Бокс
Промоутер Джошуа: «Мы не хотим, чтобы Усик проводил один бой в год»
Промоутер Джошуа: «Мы не хотим, чтобы Усик проводил один бой в год»
25.05.2024, 22:18
Бокс
ФОТО. Лицо и эмоции Козловского после того, как Рух остался без еврокубков
ФОТО. Лицо и эмоции Козловского после того, как Рух остался без еврокубков
25.05.2024, 19:42 11
Футбол
ФОТО. Реакция Лунина на ляп Куртуа, приведший к точному удару соперника
ФОТО. Реакция Лунина на ляп Куртуа, приведший к точному удару соперника
26.05.2024, 07:17 3
Футбол
Рух – Динамо – 1:2. Львовяне остались без еврокубков. Видео голов и обзор
Рух – Динамо – 1:2. Львовяне остались без еврокубков. Видео голов и обзор
25.05.2024, 19:25 4
Футбол
Экс-чемпион мира: «Усик должен завершить карьеру»
Экс-чемпион мира: «Усик должен завершить карьеру»
26.05.2024, 07:01 5
Бокс
Динамо будет сеяным в Q2 Лиги чемпионов. Бенфика напрямую попала в основу
Динамо будет сеяным в Q2 Лиги чемпионов. Бенфика напрямую попала в основу
27.05.2024, 06:30 30
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем