Последний матч? Надаль проиграл Звереву в первом раунде Ролан Гаррос
Немецкий теннисист победил в трех сетах
Испанский теннисист Рафаэль Надаль потерпел поражение в первом раунде Ролан Гаррос-2024 от Александра Зверева. Немецкий теннисист победил в трех сетах, судьба второй партии решалась на тай-брейке. Матч продолжался 3 часа и 6 минут.
С высокой долей вероятности, для Надаля это был последний в карьере матч на Ролан Гаррос, который он выигрывал 14 раз. Однако в послематчевом интервью 37-летний испанец признался, что окончательное решение о завершении карьеры еще не принято.
Ролан Гаррос. 1-й раунд
Александр Зверев (Германия, 4) – Рафаэль Надаль (Испания) – 6:3, 7:6 (5), 6:3
Во втором раунде Зверев сыграет с победителем матча между Давидом Гоффеном и Джовани Мпечи Перикаром.
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