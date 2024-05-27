Последний матч? Надаль проиграл Звереву в первом раунде Ролан Гаррос

Испанский теннисист Рафаэль Надаль потерпел поражение в первом раунде Ролан Гаррос-2024 от Александра Зверева. Немецкий теннисист победил в трех сетах, судьба второй партии решалась на тай-брейке. Матч продолжался 3 часа и 6 минут.

С высокой долей вероятности, для Надаля это был последний в карьере матч на Ролан Гаррос, который он выигрывал 14 раз. Однако в послематчевом интервью 37-летний испанец признался, что окончательное решение о завершении карьеры еще не принято.

Ролан Гаррос. 1-й раунд

Александр Зверев (Германия, 4) – Рафаэль Надаль (Испания) – 6:3, 7:6 (5), 6:3

Во втором раунде Зверев сыграет с победителем матча между Давидом Гоффеном и Джовани Мпечи Перикаром.