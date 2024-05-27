Металлист 1925 и Изумрудный город Виктора Скрипника

Начало сезона-2023/24 могло оказаться роковым для «Металлиста 1925». Клуб попросту бросили его прежние инвесторы, из-за чего дальнейшее существование «желто-синих» повисло в буквальном смысле на волоске. На помощь проекту, основанному в августе 2016 года, пришел основатель и СЕО криптобиржи WhiteBIT Владимир Носов. Уроженец Харькова, который имел материальные возможности поддержать клуб УПЛ, попросту не смог остаться в стороне, глядя как единственным клуб, представляющий его родной город в элитарном дивизионе отечественного футбола, испаряется в воздух.

До зимней паузы в «Металлисте 1925» резонно предпочли не совершать никаких резких и кардинальных шагов с точки зрения переформатирования команды. Клуб занимался, прежде всего, административными назначениями – менял топ-менеджмент, разрабатывал планы, оценивал общее состояние дел.

ФК Металлист 1925 Харьков

Первую половину сезона харьковская команда под руководством сперва Эдмара, а затем Олега Голодюка, завершила на 13-й позиции. В активе «Металлиста 1925» было лишь 4 победы при 3 ничьих и аж 10 поражениях. Слово «лишь» здесь более чем ключевое, потому что новые инвесторы ставили перед командой куда более серьезные амбиции, чем борьба за выживание. Вместе с Носовым в клуб действительно пришли серьезные инвестиции, хотя «сорить деньгами» там абсолютно не планировали, но и отказывать себе в том, что является чрезвычайно важным и необходимым также не собирались.

4 победы в 17 матчах первой части сезона расценивались как откровенная неудача. В конце декабря минувшего года боссы «Металлиста 1925» решились на очень серьезный шаг – оформили трехлетнее трудовое соглашение с Виктором Скрипником, который буквально за день до этого согласовал досрочный уход с поста главного тренера «Ворсклы».

В Полтаву Скрипник приехал летом 2022 года и вокруг этого в футбольном сообществе сразу же возникло множество ожиданий. Однако Виктору не удалось прыгнуть с «зелено-белыми» выше пятой позиции, которую команда уже занимала в сезоне-2020/21 с прежним наставником Юрием Максимовым. Второй же сезон Скрипника в «Ворскле» и вовсе не задался практически с самого начала – после третьего тура полтавчане сенсационно оказались на самом дне турнирной таблицы, а к зимней паузе едва-едва выкарабкались в ее середину, без реальных претензий на места в еврокубках.

УПЛ. Виктор Скрипник

Учитывая более чем серьезные финансовые затраты на тренерский штаб Скрипника, руководство «Ворсклы», по слухам, было очень довольно, когда на горизонте объявился «Металлист 1925» изъявивший желание удовлетворить все требования их тогдашнего наставника, и забрать его себе. Так Скрипник оказался в стане «желто-синих», с которыми должен был решить во второй части сезона весьма простую, как казалось тогда многим, задачу – без нервов оставить команду в элите украинского футбола.

Говоря фигурально, приход Виктора Скрипника в «Металлист 1925» изначально напоминал сказку американского писателя Лаймена Фрэнка Баума об Изумрудном городе, где новому наставнику харьковчан отводилась роль Волшебника Оз, которого в округе все называли «Великим и Ужасным». Главный тренер, чьи идеи в украинском футболе как минимум в период его работы в «Заре», многие журналисты, болельщики и специалисты вознесли до небес, как нечто абсолютно революционное и дающее результат едва ли не в 70-80% случаев, должен был выступить своего рода спасителем для в общем-то весьма заштатной по составу команды, которая на тот момент не выделялась среди конкурентов и не выглядела лучше них.

Дальнейшее развитие событий лишь укрепило аналогии между происходившим в «Металлисте 1925» и сценарием произведения Фрэнка Баума. С той лишь разницей, что в сказке Волшебник Оз повелел жителям Изумрудного города носить зеленые очки, из-за чего все вокруг и начало выглядеть, словно изготовленное из изумрудов, а в реальности боссы «Металлиста 1925» сами настолько уверовали в талант и удивительные тактические ухищрения Скрипника, что, по сути, начали смотреть на работу нового наставника через призму «зеленых очков» еще до полноценного подписания трудового соглашения с Виктором. Складывалось впечатление, что для топ-менеджмента «Металлиста 1925» само по себе приглашение Скрипника уже стало решением потенциальной проблемы с вылетом из украинской Премьер-лиги.

Чтобы усилить позиции Скрипника новому наставнику было разрешено подписать нескольких абсолютно топовых по меркам середины и низов турнирной таблицы УПЛ исполнителей. Так в начале года в «Металлисте 1925» появились верный соратник Скрипника в «Заре» и «Ворскле» хавбек Владлен Юрченко, а также экс-лидер полузащиты «Динамо» Денис Гармаш и добротный центрбек-ветеран Максим Имереков, зарекомендовавший себя на уровне УПЛ по успешным выступлениям за «Десну» и «Зарю», а с лета 2023 года игравший в Греции за «Атромитос».

Однако ни Юрченко, ни Имереков, ни даже знаменитый Гармаш исправить ситуацию для «Металлиста 1925» не смогли. Не оказался на это способен и легендарный «ромб Скрипника», от использования которого в ряде матчей второй части сезона наставнику приходилось отказываться, так как времени и – что главное – возможностей для экспериментов с новыми подопечными у Виктора попросту не было.

В весенней части сезона «Металлист 1925» под руководством Скрипника провел 13 матчей в УПЛ, в которых добыл только 1 победу при 5 ничьих и 7 поражениях. После 21-го тура харьковчане свалились на 15-ю позицию, означающую прямой вылет в Первую лигу, а после безвольного выездного поражения от «Кривбасса» (0:3) в 26-м туре и вовсе впервые в текущем сезоне оказались на самом дне – на 16-й строчке, где по «Металлисту 1925» уже вовсю начал звонить колокол Первой лиги.

УПЛ. Виктор Скрипник

Реально повлиять на кризис, воцарившийся в «Металлисте 1925» еще в первой половине сезона и лишь усилившийся с приходом туда Скрипника, новый наставник и его тренерский штаб так и не сумели. «Зеленые очки» как инструмент самоуспокоения работали, очевидно, исключительно для руководства клуба, но никак не для соперников «желто-синих». «Металлист 1925» и до этого то не особо кто боялся в УПЛ, однако во второй части сезона с харьковчанами с позиции силы позволяли себе играть даже не менее кризисные, чем сами «двадцать пятые», «Минай», «Черноморец» и «Верес». Этим трем командам подопечные Скрипника проиграли (0:2, 0:3 и 1:2 – соответственно), и эти недополученные девять очков, по сути, оказались фатальными для харьковчан. А если вспомнить ничьи с «Оболонью» (1:1) и «Колосом» (1:1), то получаем 13 пунктов, которые команда с амбициями, без материальных проблем и с кадровым усилением обязана была брать.

Для того, чтобы остаться в УПЛ и не играть стыковые матчи с представителями Первой лиги «Металлисту 1925» не хватило 10 очков. Хотя здесь не все настолько прямолинейно, так как «Колос» и «Черноморец», оказавшиеся последними, кому повезло не угодить в «шлюпку для утопающих», часть своих очков набрали именно в матчах против харьковчан, а потому нельзя исключать, что в случае удачных исходов там, подопечным Скрипника хватило бы и 7-9 зачетных пунктов в таблице для решения задачи-минимум.

За что Виктору Скрипнику однозначно стоит отдать должное, так это за интервью после поражения от «Вереса» в финальном туре. В нем наставник «Металлиста 1925», среди прочего, нашел силы признать – его команда вылетела из УПЛ абсолютно закономерно.

«Как мы играли, то мы заслуживаем вылет в Первую лигу. Никто этого не хотел, ребята и я – расстроены. Это футбольная жизнь, не только цветы там бывают и победы, но и горькие поражения. Не удалось нам спасти себя...» – подчеркнул Скрипник.

В конце концов, Волшебник Оз прекрасно понимал, что рано или поздно его, казалось бы, «высшие материи» будут раскрыты. С проектом «Изумрудный город» Виктора Скрипника в «Металлисте 1925» тоже произошло нечто подобное. Теперь собственникам и болельщикам харьковчан только и остается, что снимать «зеленые очки», засучивать рукава и начинать активно работать над реальным улучшением команды, но уже в Первой лиге. Возможно, делать это придется уже без Гармаша и Юрченко, а, быть может, даже и без Скрипника с его «магическим тактическим ромбом».

Как бы там ни было, а это будет уже совсем другая история и, возможно, даже другая сказка…