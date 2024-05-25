ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный Руни возглавил клуб Чемпионшипа
Уэйн стал главным тренером английского Плимута
38-летний легендарный экс-футболист Уэйн Руни официально возглавил «Плимут», который выступает во втором по силе дивизионе Англии – Чемпионшипе.
Контракт рассчитан на 3 года. Об этом сообщил известный итальянский инсайдер Фабрицио Романо.
1 мая «Плимут» уволил Йена Фостера. Клуб остался в Чемпионшипе, оторвавшись от зоны вылета на 1 балл.
Руни в прошлом году уже успел поработать в Чемпионшипе. С октября по январь английский специалист тренировал «Бирмингем». За 15 матчей под его руководством клуб выиграл лишь дважды.
✍️ We are delighted to announce the appointment of Wayne Rooney as our new Head Coach.— Plymouth Argyle FC (@Argyle) May 25, 2024
Welcome to Argyle, Wayne.#pafc
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинец не уверен, что продлит контракт
Sport.ua вместе с GGBET анонсирует решающий поединок