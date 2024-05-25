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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный Руни возглавил клуб Чемпионшипа
Англия
25 мая 2024, 15:59 |
431
0

ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный Руни возглавил клуб Чемпионшипа

Уэйн стал главным тренером английского Плимута

25 мая 2024, 15:59 |
431
0
ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный Руни возглавил клуб Чемпионшипа
Getty Images/Global Images Ukraine. Уэйн Руни

38-летний легендарный экс-футболист Уэйн Руни официально возглавил «Плимут», который выступает во втором по силе дивизионе Англии – Чемпионшипе.

Контракт рассчитан на 3 года. Об этом сообщил известный итальянский инсайдер Фабрицио Романо.

1 мая «Плимут» уволил Йена Фостера. Клуб остался в Чемпионшипе, оторвавшись от зоны вылета на 1 балл.

Руни в прошлом году уже успел поработать в Чемпионшипе. С октября по январь английский специалист тренировал «Бирмингем». За 15 матчей под его руководством клуб выиграл лишь дважды.

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Плимут Уэйн Руни назначение тренера Фабрицио Романо
Даниил Агарков Источник
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