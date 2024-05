ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Забарного подписал бывшего спортдира Ромы

Клуб Ильи Забарного «Борнмут» официально сообщил о назначении на должность президента по футбольным операциям Тиагу Пинту.

39-летний португальский специалист приступит к выполнению своих обязанностей на следующей неделе. Он будет работать вместе с исполнительным директором клуба Нилом Блейком и техническим директором Саймоном Фрэнсисом.

Напомним, в январе текущего года Пинту был уволен с поста спортивного директора «Ромы». Ранее он занимал аналогичную должность в «Бенфике».

«Борнмут» завершил сезон 2023/2024 на 12-м месте в турнирной таблице АПЛ.

We're delighted to welcome our new president of football operations, Tiago Pinto 🤝



He will start in his role next week and will work with the club’s chief executive Neill Blake and technical director Simon Francis on all football matters.



Welcome, Tiago 🍒 pic.twitter.com/fMheEM6301