«Он был выдающимся». Легенда сборной Англии в восторге от игры Забарного
Гари Линекер расхвалил украинского защитника
Легенда сборной Англии Гари Линекер поделился мнением относительно игры дуэта центральных защитников «Борнмута» украинца Ильи Забарного и испанца Дина Хейсена в матче 23-го тура английской Премьер-лиги с «Ноттингем Форест» (5:0).
«Хейсен снова выглядел очень хорошо. Он и Забарный, два центральных защитника, были выдающимися. Они оба сыграли очень классно. Выиграть у «Форест» так, как они это сделали, когда те были в такой форме...
«Борнмут» победил «Ман Сити», «Арсенал», «Ньюкасл», «Форест», а в следующий уик-энд они встретятся с «Ливерпулем» дома, так что это должен быть очень крутой матч», – сказал бывший футболист The Rest is Football podcast.
Линекер является одним из лучших бомбардиров в истории сборной Англии. В 80 матчах в ее составе он забил 48 голов. Это четвертый результат в истории сборной Англии.
Сообщалось, что Забарный и Хейсен демонстрируют невероятную статистику и поражают своей игрой.
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