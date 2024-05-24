Селтик начал переговоры с Шахтером по Азарову. Известны требования горняков
Грузинский защитник очень заинтересован в переезде в Шотландию этим летом
Чемпион Шотландии «Селтик» связался с «Шахтером» по поводу трансфера 22-летнего левого фулбека «горняков» Иракли Азарова, информирует Inside Celtic.
Отмечается, что «Шахтер» хочет получить за грузинского легионера 5 миллионов фунтов (около 5,9 миллионов евро).
Агент Азарова подтвердил, что футболист очень заинтересован в переходе в «Селтик» грядущим летом.
Напомним, «Шахтер» подписал Азарова летом минувшего года из «Црвены Звезды» за 3 миллиона евро. Футболист поставил подпись под пятилетним трудовым соглашением.
В текущем сезоне на счету Азарова 32 матча и 4 ассиста в официальных турнирах за «Шахтер».
Ранее Азаров не попал в предварительную заявку сборной Грузии для участия в финальном турнире Евро-2024.
🇬🇪| Irakli Azarovi— Inside Celtic (@InsideCeltic67) May 23, 2024
Celtic have made contact with Shakhtar donetsk about left back Irakli Azarovi.
Shakhtar want £5M for the left back.
Azarovi’s agent has confirmed the player is very interested in joining Celtic this summer. pic.twitter.com/sCCTWDGnxW
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Фортуна из Дюссельдорфа отгрузила 3 мяча в ворота Бохума с Иваном Ордецом
Игроку будет сложно исполнить мечту