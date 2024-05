Селтик начал переговоры с Шахтером по Азарову. Известны требования горняков

Чемпион Шотландии «Селтик» связался с «Шахтером» по поводу трансфера 22-летнего левого фулбека «горняков» Иракли Азарова, информирует Inside Celtic.

Отмечается, что «Шахтер» хочет получить за грузинского легионера 5 миллионов фунтов (около 5,9 миллионов евро).

Агент Азарова подтвердил, что футболист очень заинтересован в переходе в «Селтик» грядущим летом.

Напомним, «Шахтер» подписал Азарова летом минувшего года из «Црвены Звезды» за 3 миллиона евро. Футболист поставил подпись под пятилетним трудовым соглашением.

В текущем сезоне на счету Азарова 32 матча и 4 ассиста в официальных турнирах за «Шахтер».

Ранее Азаров не попал в предварительную заявку сборной Грузии для участия в финальном турнире Евро-2024.

