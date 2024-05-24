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  4. Селтик начал переговоры с Шахтером по Азарову. Известны требования горняков
Украина. Премьер лига
24 мая 2024, 10:22 |
873
0

Селтик начал переговоры с Шахтером по Азарову. Известны требования горняков

Грузинский защитник очень заинтересован в переезде в Шотландию этим летом

24 мая 2024, 10:22 |
873
0
Селтик начал переговоры с Шахтером по Азарову. Известны требования горняков
shakhtar.com. Иракли Азаров

Чемпион Шотландии «Селтик» связался с «Шахтером» по поводу трансфера 22-летнего левого фулбека «горняков» Иракли Азарова, информирует Inside Celtic.

Отмечается, что «Шахтер» хочет получить за грузинского легионера 5 миллионов фунтов (около 5,9 миллионов евро).

Агент Азарова подтвердил, что футболист очень заинтересован в переходе в «Селтик» грядущим летом.

Напомним, «Шахтер» подписал Азарова летом минувшего года из «Црвены Звезды» за 3 миллиона евро. Футболист поставил подпись под пятилетним трудовым соглашением.

В текущем сезоне на счету Азарова 32 матча и 4 ассиста в официальных турнирах за «Шахтер».

Ранее Азаров не попал в предварительную заявку сборной Грузии для участия в финальном турнире Евро-2024.

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Иракли Азаров Селтик Шахтер Донецк трансферы УПЛ трансферы
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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