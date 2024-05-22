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  4. Цитаишвили и один игрок Шахтера. Предварительная заявка Грузии на Евро-2024
Чемпионат Европы
22 мая 2024, 16:03 | Обновлено 22 мая 2024, 16:04
237
2

Цитаишвили и один игрок Шахтера. Предварительная заявка Грузии на Евро-2024

Гочолеишвили в список попал, а вот Азарови – нет

22 мая 2024, 16:03 | Обновлено 22 мая 2024, 16:04
237
2
Цитаишвили и один игрок Шахтера. Предварительная заявка Грузии на Евро-2024
nakrebi.ge

Главный тренер сборной Грузии по футболу Вилли Саньоль огласил предварительную заявку команды для участия в финальной части Евро-2024.

Отмечается, что 26 футболистов вызваны на подготовительный этап, в рамках которого грузинская сборная намерена сыграть товарищеский матч против Черногории в Подгорице (9 июня).

В заявке нашлось место для 23-летнего вингера киевского «Динамо» Георгия Цитаишвили, который сейчас на правах аренды выступает за «Динамо» Батуми, а также для 23-летнего правого фулбека «Шахтера» Гиорги Гочолеишвили, однако там не оказалось 22-летнего левого фулбека «горняков» Иракли Азарови.

Также обращает на себя внимание присутствие в списке 38-летнего экс-опорника киевского «Арсенала», «Днепра» и «Кривбасса» Джабы Канкавы, который ныне выступает в Словакии, а за сборную Грузии сыграл 101 матч и забил в них 10 мячей.

Заявка сборной Грузии:

Вратари: Георгий Мамардашвили («Валенсия», Испания), Георгий Лория («Динамо» Тбилиси, Грузия), Лука Гугешашвили («Карабах», Азербайджан).
Защитники: Соломон Кверквелия («Аль-Охдуд», Саудовская Аравия), Гурам Кашия («Слован», Словакия), Георгий Гвелесиани («Персеполис», Иран), Лаша Двали (АПОЭЛ, Кипр), Лука Лочошвили («Кремонезе», Италия), Отар Какабадзе («Краковия», Польша), Георги Гочолеишвили («Шахтер», Украина), Джемал Табидзе («Панетоликос», Греция).
Полузащитники: Отар Китеишвили («Штурм», Австрия), Ника Квеквескири («Лех», Польша), Георгий Чакветадзе («Уотфорд», Англия), Георгий Цитаишвили («Динамо» Батуми, Грузия), Леван Шенгелия («Панетоликос», Греция), Сандро Алтунашвили («Вольфсбергер», Австрия), Георгий Кочорашвили («Леванте», Испания), Джаба Канкава («Слован», Словакия), Анзор Меквабишвили («Университатя» Крайова, Румыния), Саба Лобжанидзе («Атланта Юнайтед», США).
Нападающие: Зурико Давиташвили («Бордо», Франция), Буду Зивзивадзе («Карлсруэ», Германия), Георгий Микаутадзе («Мец», Франция), Георгий Квилитая (АПОЭЛ, Кипр), Хвича Кварацхелия («Наполи», Италия).

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Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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Chort
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