Будущий игрок Реала получил тяжелую травму в матче Кубка Либертадорес

Бразильский вундеркинд Эндрик получил тяжелую травму в матче группового этапа Кубка Либертадорес с эквадорским клубом «Индепендьенте дель Валье».

17-летний футболист получил травму в середине второго тайма и не смог самостоятельно покинуть поле. Сложность травмы пока неизвестна.

«Палмейрас» в итоге сумел одержать победу над «Индепендьенте дель Валье» со счётом 2:1.

Эндрик летом 2024 года присоединится к «Реалу». Мадридский клуб заплатил за него 45 миллионов евро.

🚨 Endrick had to leave the pitch on a stretcher during their game vs Independiente Del Valle today. The extent of the injury is unknown yet.



Get well soon, @Endrick! 🙏🤍 pic.twitter.com/6INp3kwHSQ