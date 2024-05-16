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Бразилия
16 мая 2024, 10:59 |
724
0

Будущий игрок Реала получил тяжелую травму в матче Кубка Либертадорес

Эндрик не смог самостоятельно покинуть поле

16 мая 2024, 10:59 |
724
0
Будущий игрок Реала получил тяжелую травму в матче Кубка Либертадорес
Getty Images/Global Images Ukraine. Эндрик

Бразильский вундеркинд Эндрик получил тяжелую травму в матче группового этапа Кубка Либертадорес с эквадорским клубом «Индепендьенте дель Валье».

17-летний футболист получил травму в середине второго тайма и не смог самостоятельно покинуть поле. Сложность травмы пока неизвестна.

«Палмейрас» в итоге сумел одержать победу над «Индепендьенте дель Валье» со счётом 2:1.

Эндрик летом 2024 года присоединится к «Реалу». Мадридский клуб заплатил за него 45 миллионов евро.

Обзор матча

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Эндрик Реал Мадрид травма Кубок Либертадорес Палмейрас Индепендьенте дель Валье
Владимир Клепач Источник: Twitter
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