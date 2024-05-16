Будущий игрок Реала получил тяжелую травму в матче Кубка Либертадорес
Эндрик не смог самостоятельно покинуть поле
Бразильский вундеркинд Эндрик получил тяжелую травму в матче группового этапа Кубка Либертадорес с эквадорским клубом «Индепендьенте дель Валье».
17-летний футболист получил травму в середине второго тайма и не смог самостоятельно покинуть поле. Сложность травмы пока неизвестна.
«Палмейрас» в итоге сумел одержать победу над «Индепендьенте дель Валье» со счётом 2:1.
Эндрик летом 2024 года присоединится к «Реалу». Мадридский клуб заплатил за него 45 миллионов евро.
🚨 Endrick had to leave the pitch on a stretcher during their game vs Independiente Del Valle today. The extent of the injury is unknown yet.— Madrid Xtra (@MadridXtra) May 16, 2024
Get well soon, @Endrick! 🙏🤍 pic.twitter.com/6INp3kwHSQ
Обзор матча
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