Большая заслуга Лунина. Реал установил клубный рекорд в Ла Лиге

Во вторник, 14 мая, состоялся матч 36-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Реал Мадрид» и «Алавес».

Игра прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». «Сливочные» победили со счетом 5:0.

В стартовом составе хозяев вышел бельгийский вратарь Тибо Куртуа, который помог «Реалу» сохранить ворота на замке. Это 20-й сухой матч «Реала» в этом сезоне Ла Лиги, что является новым клубным рекордом.

Наибольший вклад в это достижение внес украинский вратарь Андрей Лунин, отыгравший 10 матча на ноль. У Кепы 7 сухих матчей, а у Курута – 3.

