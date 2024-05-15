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  4. Большая заслуга Лунина. Реал установил клубный рекорд в Ла Лиге
Испания
15 мая 2024, 20:28 |
119
0

Большая заслуга Лунина. Реал установил клубный рекорд в Ла Лиге

У «Реала» 20 сухих матчей в этом сезоне испанского чемпионата

15 мая 2024, 20:28 |
119
0
Большая заслуга Лунина. Реал установил клубный рекорд в Ла Лиге
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Во вторник, 14 мая, состоялся матч 36-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Реал Мадрид» и «Алавес».

Игра прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». «Сливочные» победили со счетом 5:0.

В стартовом составе хозяев вышел бельгийский вратарь Тибо Куртуа, который помог «Реалу» сохранить ворота на замке. Это 20-й сухой матч «Реала» в этом сезоне Ла Лиги, что является новым клубным рекордом.

Наибольший вклад в это достижение внес украинский вратарь Андрей Лунин, отыгравший 10 матча на ноль. У Кепы 7 сухих матчей, а у Курута – 3.

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Реал Мадрид Андрей Лунин статистика Ла Лига чемпионат Испании по футболу рекорд
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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