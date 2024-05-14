Шахтер чемпион, подвиг Миная, Кривбасс с бронзой после долгоиграющего матча

В центральном матче тура «Шахтер» победил «Динамо», и за два тура до конца сезона оформил чемпионский титул. В матче-триллере «Минай» одолел «Ворсклу», проигрывая по ходу поединка 0:2. Игра между «Кривбассом» и «Полесьем» из-за затянувшейся воздушной тревоги растянулась на два дня. Подопечные Вернидуба уступили, но это не помешало им заблаговременно застолбить за собой третье место.

Гимн тура

Мощно, до мурашек на коже – исполнение Гимна Украины перед «классическим» на «Арене Львов». Гимн нашей страны исполнили украинские военные.

ФК Шахтер

ФК Шахтер

Матч тура

Главный матч тура и всего весеннего отрезка сезона состоялся во Львове. На «Арене Львов» сошлись лидеры – «Шахтер» и «Динамо». «Горняки» опережали динамовцев на четыре очка, и в случае победы за два тура до конца чемпионата гарантировали себе чемпионский титул. Для того, чтобы чемпионский титул реально замаячил и перед командой Александра Шовковского, ей нужна была лишь победа.

По уровню напряжения этот поединок целиком и полностью вписывался в каноны всеукраинского дерби. Но вот если говорить о зрелище, то в этот раз его было не так уж и много. Соперники осторожничали, не спешили раскрываться, играли строго по счету. Особенно «Шахтер».

В первой половине встречи дончане запомнились мощным прессингом. Благодаря этому натиску номинальным хозяевам удалось открыть счет в игре – пенальти реализовал Судаков.

Во втором тайме «Шахтер» играл иначе – от обороны. Инициативой владели динамовцы, но создать по-настоящему опасный момент у ворот Ризныка им так и не удалось. И команда Пушича довела игру до нужного ей итога.

За два тура до конца чемпионата дончане стали недосягаемыми для «Динамо» и завоевали 15-й титул чемпионов Украины.

Судья тура

ФК Шахтер. Алексей Деревинский

Судьбу «классического» решил точный удар с одиннадцатиметровой отметки полузащитника «Шахтера» Судакова. Эпизод, приведший к назначению пенальти в ворота «Динамо», просматривался на ВАР. Судья Деревинский посчитал, что в моменте, когда Сикан попал мячом с лёта в руку Вивчаренко, именно рука защитника нашла мяч, а не мяч нашел руку. Несмотря на протесты динамовцев, арбитр указал на «точку». Удар Судакова был точен. После игры и капитан динамовцев Андрей Ярмоленко, и наставник «бело-синих» Александр Шовковский усомнились в справедливости решения Деревинского.

Потасовка тура

Какое же «классическое» без потасовок и удалений? Правильно, никакое. Не обошлось без выяснения отношений и в этот раз. Страсти накалились за несколько мгновений до финального свистка. В борьбе за мяч сошлись Ванат и Марлон, и бразилец оказался на газоне. Еще одному бразильцу «Шахтера» – Эгиналду – это не понравилось, и он налетел на «обидчика» с кулаками. А далее началось: Марлон сошелся с Дубинчаком, а Попов – с Коноплей. Арбитр наградил Эгиналду красной карточкой, и на этом эмоции потихоньку улеглись.

Слезы тура

Не сдержался. На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Шахтера» Марино Пушич не сдержал слез. Боснийский специалист расплакался после своих слов о том, что хочет поблагодарить свою семью за поддержку.

Слова тура

После игры с «Динамо» новоиспеченный чемпион Украины – главный тренер «Шахтера» Марино Пушич – рассказал, за счет чего его команде удалось переиграть оппонента: «Уже было не до красоты, нужен был результат. Вы все знаете, что я люблю красивую игру, всегда стараюсь, чтобы команда забила еще один мяч – и так будет всегда. Однако я имею определенный опыт в чемпионских гонках, и в таких матчах все строится на структуре, организации, выборе хороших моментов… В таких моментах нужно выбрать один вариант, невозможно действовать в двух направлениях».

Триллер тура

Настоящий триллер выдали «Ворскла» и «Минай». Полтавская команда уверенно провела первый отрезок матча, добыв комфортный перевес в два мяча (забивали Павлюк и Глущенко). Однако ближе к середине второго тайма гости оклемались. И сумели отквитать один мяч: отличился Ременяк. А затем Павлюк из героев матча трансформировался в антигероя: на его счету автогол. Но это еще было не все. Последние минуты поединка – вообще огонь: пенальти в одни ворота, пенальти в другие ворота. И итоговая победа закарпатцев – 3:2.

Пенальти тура

Огненная развязка в матче «Ворскла» – «Минай»: сразу два пенальти в разные ворота в добавленное ко второму тайму время. Сначала арбитр Дьордь назначил одиннадцатиметровый в ворота «Миная» (за фол против Фелипе). Сам потерпевший исполнил судейский приговор, однако Кемкин парировал удар. Однако удар пришлось перебить, так как голкипер «Миная» не находился на линии ворот. Однако Кемкин и в этот раз спас свою команду! Но на этом точку ставить рано. Потому что была «точка» и в ворота «Ворсклы». Гости успели провести свою атаку, и в штрафной площади хозяев мяч угодил в руку защитника. Судья снова назначает пенальти. Удар Витенчука точен. Гости вырывают победу 3:2, проигрывая по ходу игры 0:2.

ВАР тура

Еще один поединок, в котором итоговый счет решился после просмотра «телевизора» – «Александрия» – «Днепр-1». На 18 минуте хозяева открыли счет – благодаря точному удару Шостака. Однако арбитр встречи Панчишин взятие ворот отменил. Но затем в дело вмешался ВАР. После консультаций с видеоассистентами, Панчишин таки зафиксировал взятие ворот. Пауза длилась семь минут.

Разгром тура

Похоже, победа «Металлиста 1925» в прошлом туре над «Ворсклой» была банальным исключением из правил. Потому что дальше харьковская команда взялась за то, что у нее лучше всего получается в последнее время – проигрывать. В этот раз подопечные Виктора Скрипника проиграли «Черноморцу». Проиграли по всем статьям – 0:3. После этого поражения «1925-е» потеряли даже теоретические шансы избежать переходных матчей. Более того, это будет счастьем, если команда сможет покинуть прямую зону вылета и попытать счастья остаться в УПЛ в стыковых поединках. А вот одесситы, похоже, могут себе позволить спокойно доигрывать сезон: все свои турнирные задачи они решили.

Ожидание тура

После поражения от «Черноморца» главный тренер «Металлиста 1925» Виктор Скрипник ушел от прямого ответа на вопрос – останется ли он наставником команды в случае ее понижения в первую лигу: «Давайте подождем эти две игры. Еще раз говорю, что мы будем цепляться до последнего, шансы еще есть, но не все от нас зависит. Мы должны набирать очки. Мы сейчас на последней позиции, то, что от нас зависит – должны выигрывать. Будем выигрывать, надеюсь – будут шансы, не будут выигрывать – мы там и останемся».

Перенос тура

Матч «Кривбасс» – «Полесье» должен был состояться в воскресенье, 12 мая. Но в этот день была сыграна лишь «часть» этого поединка. Полностью его сыграть не удалось из-за затянувшейся воздушной тревоги. А в том, что удалось сыграть – лучше оказались гости: дальний удар Танковского оказался точным.

Доигрывать решили на следующий день. Но и в этот раз не обошлось без сигналов воздушной тревоги. Тем не менее, не мытьем, так катаньем, этот долгоиграющий поединок таки удалось завершить. «Воскресный» гол Танковского так и оказался единственным в матче. Однако, это поражение все равно не помешало «Кривбассу» заблаговременно завоевать «бронзу».

Назначение тура

ФК Колос. Александр Поздеев

Накануне поединка против ЛНЗ «Колос» объявил о назначении Александра Поздеева главным тренером команды. До этого специалист работал с приставкой «исполняющий обязанности». Однако, несмотря на столь высокое доверие, Поздееву не удалось его оправдать: его подопечные проиграли. И загнали себя в весьма неприятное положение: от зоны переходных матчей «аграриев» отделяет лишь три пункта.

Ничьи тура

Лишь два поединка в туре завершились вничью: «Оболонь» - «Рух» и «Заря» - «Верес». Это тот редкий случай, когда можно утверждать, что все четыре команды оказались недовольны итоговым счетом, ибо ничьи не позволили им решить турнирные задачи.

Символическая сборная тура: