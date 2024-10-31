ВИДЕО. «Мы с братом перешли именно из Карпат». Когут – о ближайшем матче

Полузащитник Левого Берега Иван Когут поделился своими ожиданиями от субботнего матча УПЛ против Карпат:

«С хорошим настроением готовимся к следующей игре против Карпат. Результатом противостояния с Зарей недовольны, но играли довольно неплохо. Создали ряд моментов, которые не смогли реализовать. Надеюсь, что в субботу проблем с этим не будет и победим. На мой взгляд, в последних матчах нам не везло. К тому же, нужно более хладнокровно относиться к своим моментам.

Да, к Левому Берегу мы с братом [Николаем Когутом] перешли именно из Карпат. Не могу сказать, что эта игра будет особенной. Просто хочется вернуться на стадион Украина и снова почувствовать эту атмосферу. Львовяне во вторник играли в Кубке Украины, но об усталости игроков соперника не думаем. Готовимся к сложному матчу. У Карпат достаточно футболистов в обойме, поэтому с ротацией проблем нет. С тех пор, когда играл за Карпаты, в команде остались Чачуа, Рябов, Ильющенков, Шах. В целом у Карпат хорошая команда, но мы готовы добиваться результата.

Более уверенно себя чувствую, когда играем вместе с братом в составе. К конкуренции относимся нормально. На матч с Карпатами приедут многие родные и знакомые, поэтому без поддержки мы не останемся. Нам важно сыграть дисциплинированно и продемонстрировать свой характер».

Матч 12-го тура УПЛ Карпаты – Левый Берег состоится во Львове 2 ноября в 15:30.