Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. «Мы с братом перешли именно из Карпат». Когут – о ближайшем матче
Украина. Премьер лига
31 октября 2024, 20:41 | Обновлено 31 октября 2024, 20:51
425
0

ВИДЕО. «Мы с братом перешли именно из Карпат». Когут – о ближайшем матче

Хавбек Левого Берега поделился ожиданиями от субботнего матча УПЛ

31 октября 2024, 20:41 | Обновлено 31 октября 2024, 20:51
425
0
ВИДЕО. «Мы с братом перешли именно из Карпат». Когут – о ближайшем матче
ФК Левый Берег. Иван Когут

Полузащитник Левого Берега Иван Когут поделился своими ожиданиями от субботнего матча УПЛ против Карпат:

«С хорошим настроением готовимся к следующей игре против Карпат. Результатом противостояния с Зарей недовольны, но играли довольно неплохо. Создали ряд моментов, которые не смогли реализовать. Надеюсь, что в субботу проблем с этим не будет и победим. На мой взгляд, в последних матчах нам не везло. К тому же, нужно более хладнокровно относиться к своим моментам.

Да, к Левому Берегу мы с братом [Николаем Когутом] перешли именно из Карпат. Не могу сказать, что эта игра будет особенной. Просто хочется вернуться на стадион Украина и снова почувствовать эту атмосферу. Львовяне во вторник играли в Кубке Украины, но об усталости игроков соперника не думаем. Готовимся к сложному матчу. У Карпат достаточно футболистов в обойме, поэтому с ротацией проблем нет. С тех пор, когда играл за Карпаты, в команде остались Чачуа, Рябов, Ильющенков, Шах. В целом у Карпат хорошая команда, но мы готовы добиваться результата.

Более уверенно себя чувствую, когда играем вместе с братом в составе. К конкуренции относимся нормально. На матч с Карпатами приедут многие родные и знакомые, поэтому без поддержки мы не останемся. Нам важно сыграть дисциплинированно и продемонстрировать свой характер».

Матч 12-го тура УПЛ Карпаты – Левый Берег состоится во Львове 2 ноября в 15:30.

По теме:
Клуб УПЛ получил премию после поражения. Кому повезло?
УЕФА выделил деньги на развитие детского футбола Украины
Полузащитник Левого Берега рассказал о подготовке к игре с Карпатами
Иван Когут Карпаты Львов Левый Берег Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Николай Когут
Николай Степанов Источник: ФК Левый берег
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Винисиус хочет покинуть Реал, есть претенденты. Что случилось?
Футбол | 31 октября 2024, 07:48 22
Винисиус хочет покинуть Реал, есть претенденты. Что случилось?
Винисиус хочет покинуть Реал, есть претенденты. Что случилось?

На бразильца претендуют клубы из Саудовской Аравии

Рома – Торино. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Футбол | 31 октября 2024, 20:45 1
Рома – Торино. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Рома – Торино. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 31 октября в 21:45 по Киеву

Главный тренер Челси назвал двух игроков, виновных в поражении
Футбол | 31.10.2024, 13:02
Главный тренер Челси назвал двух игроков, виновных в поражении
Главный тренер Челси назвал двух игроков, виновных в поражении
«Убирайся...»: Лобановский разнес Блохина перед Суперкубком УЕФА. Почему?
Футбол | 31.10.2024, 12:58
«Убирайся...»: Лобановский разнес Блохина перед Суперкубком УЕФА. Почему?
«Убирайся...»: Лобановский разнес Блохина перед Суперкубком УЕФА. Почему?
Пять причин, почему МЮ уволил тен Хага
Футбол | 31.10.2024, 17:57
Пять причин, почему МЮ уволил тен Хага
Пять причин, почему МЮ уволил тен Хага
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
В Англии клуб вышел на игру против украинца с надписью МОСКВА на футболках
В Англии клуб вышел на игру против украинца с надписью МОСКВА на футболках
30.10.2024, 11:01 9
Футбол
Эдди ХИРН: «Знаете, в чем Усику нет равных?»
Эдди ХИРН: «Знаете, в чем Усику нет равных?»
31.10.2024, 08:59 1
Бокс
Александр ЗИНЧЕНКО: «Я поклялся никогда больше не говорить по-русски»
Александр ЗИНЧЕНКО: «Я поклялся никогда больше не говорить по-русски»
29.10.2024, 17:10 61
Футбол
Реал не знает, что делать с Мбаппе. Матч с Барселоной подтвердил опасения
Реал не знает, что делать с Мбаппе. Матч с Барселоной подтвердил опасения
30.10.2024, 13:49 13
Футбол
Джокер в овертайме. Динамо дожало Ворсклу в 1/8 финала Кубка Украины
Джокер в овертайме. Динамо дожало Ворсклу в 1/8 финала Кубка Украины
30.10.2024, 18:10 104
Футбол
Месси побил рекорд Криштиану Роналду по голам за три команды
Месси побил рекорд Криштиану Роналду по голам за три команды
30.10.2024, 17:22 1
Футбол
В эконом-режиме и в большинстве. Шахтер выбил Зарю из Кубка страны
В эконом-режиме и в большинстве. Шахтер выбил Зарю из Кубка страны
30.10.2024, 19:52 64
Футбол
ФОТО. Вот, что сделал Винисиус после проигрыша Золотого мяча-2024
ФОТО. Вот, что сделал Винисиус после проигрыша Золотого мяча-2024
29.10.2024, 23:49 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем