Как и ожидалось. Стал известен состав Ромы на матч Серии А с Торино

В четверг, 31 октября, состоится матч 10-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Рома» и «Торино».

Игра пройдет в Риме на стадионе «Стадио Олмипико». Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени.

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Наставники обеих команд определили стартовые составы на этот матч. Украинский нападающий Артем Довбик пропустит этот поединок. Ранее появилась информация, что у Артема поднялась температура перед этим матчем.

В этом сезоне Довбик провел во всех турнирах за «Рому» 12 матчей, забил пять голов и отдал одну результативную передачу.