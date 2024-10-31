Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Как и ожидалось. Стал известен состав Ромы на матч Серии А с Торино
Италия
31 октября 2024, 20:59 |
1701
0

Как и ожидалось. Стал известен состав Ромы на матч Серии А с Торино

Артем Довбик не сыграет в этом поединке

31 октября 2024, 20:59 |
1701
0
Как и ожидалось. Стал известен состав Ромы на матч Серии А с Торино
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В четверг, 31 октября, состоится матч 10-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Рома» и «Торино».

Игра пройдет в Риме на стадионе «Стадио Олмипико». Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Наставники обеих команд определили стартовые составы на этот матч. Украинский нападающий Артем Довбик пропустит этот поединок. Ранее появилась информация, что у Артема поднялась температура перед этим матчем.

В этом сезоне Довбик провел во всех турнирах за «Рому» 12 матчей, забил пять голов и отдал одну результативную передачу.

По теме:
Довбик вряд ли сыграет за Рому в следующем матче. И это не из-за травмы
Милан выдвинул ультиматум Паулу Фонсеке
Мартинес побил клубный рекорд продолжительностью в 70 лет по голам за клуб
Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу болезнь Торино Артем Довбик Рома - Торино стартовые составы
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Активный Мудрик и автогол. Ньюкасл взял реванш и выбил Челси из Кубка лиги
Футбол | 30 октября 2024, 23:39 3
Активный Мудрик и автогол. Ньюкасл взял реванш и выбил Челси из Кубка лиги
Активный Мудрик и автогол. Ньюкасл взял реванш и выбил Челси из Кубка лиги

Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу сорок, Михаил отыграл все 90 минут

Реал нацелился на мегатрансфер лучшего игрока мира. Приглашает легенда
Футбол | 31 октября 2024, 20:23 2
Реал нацелился на мегатрансфер лучшего игрока мира. Приглашает легенда
Реал нацелился на мегатрансфер лучшего игрока мира. Приглашает легенда

«Сливочные» хотят подписать Родри

Динамо сыграло договорный матч. Что известно?
Футбол | 31.10.2024, 13:58
Динамо сыграло договорный матч. Что известно?
Динамо сыграло договорный матч. Что известно?
Винисиус хочет покинуть Реал, есть претенденты. Что случилось?
Футбол | 31.10.2024, 07:48
Винисиус хочет покинуть Реал, есть претенденты. Что случилось?
Винисиус хочет покинуть Реал, есть претенденты. Что случилось?
Простой парень из Душанбе поставил мировой рекорд
Футбол | 31.10.2024, 16:09
Простой парень из Душанбе поставил мировой рекорд
Простой парень из Душанбе поставил мировой рекорд
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Где смотреть онлайн матч 1/8 финала Кубка Украины Шахтер – Заря 
Где смотреть онлайн матч 1/8 финала Кубка Украины Шахтер – Заря 
30.10.2024, 07:37 1
Футбол
Месси побил рекорд Криштиану Роналду по голам за три команды
Месси побил рекорд Криштиану Роналду по голам за три команды
30.10.2024, 17:22 1
Футбол
Джошуа ждет Усика? Команду британца заподозрили в обмане
Джошуа ждет Усика? Команду британца заподозрили в обмане
30.10.2024, 17:53 2
Бокс
Ворскла – Динамо – 1:2. Победный гол Ваната на 100-й. Видеообзор матча
Ворскла – Динамо – 1:2. Победный гол Ваната на 100-й. Видеообзор матча
30.10.2024, 18:08 9
Футбол
«У него это украли». Уайлдер выбрал победителя реванша Усик – Фьюри
«У него это украли». Уайлдер выбрал победителя реванша Усик – Фьюри
30.10.2024, 08:01 3
Бокс
Джокер в овертайме. Динамо дожало Ворсклу в 1/8 финала Кубка Украины
Джокер в овертайме. Динамо дожало Ворсклу в 1/8 финала Кубка Украины
30.10.2024, 18:10 104
Футбол
ФОТО. Вот, что сделал Винисиус после проигрыша Золотого мяча-2024
ФОТО. Вот, что сделал Винисиус после проигрыша Золотого мяча-2024
29.10.2024, 23:49 5
Футбол
Первый немец украинского футбола: гений, который умер в 36 лет из-за водки
Первый немец украинского футбола: гений, который умер в 36 лет из-за водки
31.10.2024, 09:00 20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем