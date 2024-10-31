Историческое унижение на Велодроме. ПСЖ забил 3 мяча за 45 минут
Парижане впервые в истории дерби ушли на перерыв со счетом 3:0 на поле соперника.
Парижане «отгрузили» 3 мяча еще до перерыва, что заставило многих болельщиков «Марселя» начать покидать трибуны. Отличились Невеш, Барколя, и Балерди – игрок «Марселя», который привез автогол.
Согласно статистике Opta, это впервые за историю противостояний обеих команд, когда «ПСЖ» удалось уйти в раздевалку с преимуществом в три мяча на поле соперника.
Этот матч войдет в историю дерби как тот, где парижане сумели «убить» интригу еще до второго тайма на «Велодроме» и уничтожить команду бывшего тренера «Брайтона» Де Дзерби.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Нападающий Интера и сборной Аргентины – настоящий счастливчик
В социальных сетях команды появились атмосферные фотографии игроков