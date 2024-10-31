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Франция
31 октября 2024, 20:12 | Обновлено 31 октября 2024, 20:13
1026
1

Историческое унижение на Велодроме. ПСЖ забил 3 мяча за 45 минут

Парижане впервые в истории дерби ушли на перерыв со счетом 3:0 на поле соперника.

31 октября 2024, 20:12 | Обновлено 31 октября 2024, 20:13
1026
1
Историческое унижение на Велодроме. ПСЖ забил 3 мяча за 45 минут
Getty Images/Global Images Ukraine. ПСЖ

Парижане «отгрузили» 3 мяча еще до перерыва, что заставило многих болельщиков «Марселя» начать покидать трибуны. Отличились Невеш, Барколя, и Балерди – игрок «Марселя», который привез автогол.

Согласно статистике Opta, это впервые за историю противостояний обеих команд, когда «ПСЖ» удалось уйти в раздевалку с преимуществом в три мяча на поле соперника.

Этот матч войдет в историю дерби как тот, где парижане сумели «убить» интригу еще до второго тайма на «Велодроме» и уничтожить команду бывшего тренера «Брайтона» Де Дзерби.

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Марсель Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу автогол ПСЖ Роберто Де Дзерби Леонардо Балерди Марсель - ПСЖ Брэдли Баркола Жоау Невеш рекорд
Марк Кужим Источник: Euro-football
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Комментарии 2
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MIRRA
яке це дербі? Команди з різних міст! ...але наші недожурналюги і матч між ДК і ШД так називають...
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0
ALM
В цьому матчі спочатку суддя вбив інтригу, давши неоднозначну червону картку ігроку Марселя. Ну а потім ПСЖ добив.
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0
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