Историческое унижение на Велодроме. ПСЖ забил 3 мяча за 45 минут

Парижане «отгрузили» 3 мяча еще до перерыва, что заставило многих болельщиков «Марселя» начать покидать трибуны. Отличились Невеш, Барколя, и Балерди – игрок «Марселя», который привез автогол.

Согласно статистике Opta, это впервые за историю противостояний обеих команд, когда «ПСЖ» удалось уйти в раздевалку с преимуществом в три мяча на поле соперника.

Этот матч войдет в историю дерби как тот, где парижане сумели «убить» интригу еще до второго тайма на «Велодроме» и уничтожить команду бывшего тренера «Брайтона» Де Дзерби.