Франция28 октября 2024, 10:23 | Обновлено 28 октября 2024, 11:49
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ВИДЕО. Неудача Де Дзерби. В Лиге 1 ПСЖ на выезде разгромил Марсель
Голы забили Жоау Невеш, Леонардо Балерди (автогол), Брэдли Баркола
28 октября 2024, 10:23 | Обновлено 28 октября 2024, 11:49
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В матче 9-го тура ПСЖ на выезде уверенно победил Марсель (3:0), который возглавляет Роберто Де Дзерби, экс-коуч Шахтера.
Голы забили Жоау Невеш, Леонардо Балерди (автогол), Брэдли Баркола.
ПСЖ набрал 23 очка и возглавляет Лигу 1, далее идут Монако (20) и Марсель (17).
Лига 1. 9-й тур
Марсель – ПСЖ – 0:3
Голы: Невеш, 7, Балерди, 29 (автогол), Баркола, 40
Удаление: Арит, 20 (Марсель)
Видео голов и обзор
События матча
40’
ГОЛ ! Мяч забил Брэдли Баркола (ПСЖ).
29’
ГОЛ ! Автогол забил Леонардо Балерди (Марсель).
20’
Амин Харит (Марсель) получает красную карточку.
7’
ГОЛ ! Мяч забил Жоау Невеш (ПСЖ).
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