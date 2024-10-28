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Марсель
27.10.2024 21:45 – FT 0 : 3
ПСЖ
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Франция
28 октября 2024, 10:23 | Обновлено 28 октября 2024, 11:49
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ВИДЕО. Неудача Де Дзерби. В Лиге 1 ПСЖ на выезде разгромил Марсель

Голы забили Жоау Невеш, Леонардо Балерди (автогол), Брэдли Баркола

28 октября 2024, 10:23 | Обновлено 28 октября 2024, 11:49
27
0
ВИДЕО. Неудача Де Дзерби. В Лиге 1 ПСЖ на выезде разгромил Марсель
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Де Дзерби

В матче 9-го тура ПСЖ на выезде уверенно победил Марсель (3:0), который возглавляет Роберто Де Дзерби, экс-коуч Шахтера.

Голы забили Жоау Невеш, Леонардо Балерди (автогол), Брэдли Баркола.

ПСЖ набрал 23 очка и возглавляет Лигу 1, далее идут Монако (20) и Марсель (17).

Лига 1. 9-й тур

Марсель ПСЖ 0:3

Голы: Невеш, 7, Балерди, 29 (автогол), Баркола, 40

Удаление: Арит, 20 (Марсель)

Видео голов и обзор

События матча

40’
ГОЛ ! Мяч забил Брэдли Баркола (ПСЖ).
29’
ГОЛ ! Автогол забил Леонардо Балерди (Марсель).
20’
Амин Харит (Марсель) получает красную карточку.
7’
ГОЛ ! Мяч забил Жоау Невеш (ПСЖ).
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чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) Марсель - ПСЖ ПСЖ Марсель видео голов и обзор Роберто Де Дзерби Жоау Невеш автогол Брэдли Баркола
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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