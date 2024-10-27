Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Марсель – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Чемпионат Франции
Марсель
27.10.2024 21:45 - : -
ПСЖ
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Франция
27 октября 2024, 03:18 |
24
0

Марсель – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции

Поединок состоится 27 октября в 21:45 по Киеву

27 октября 2024, 03:18 |
24
0
Марсель – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Getty Images/Global Images Ukraine

27 октября на «Велодроме» пройдет матч 9-го тура Лиги 1 Франции, в котором «Марсель» встретится с «ПСЖ». Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Марсель

Команда вряд ли хочет вспоминать прошлый сезон. Он прошел на фоне частых выступлений фанатов, при ряде тренерских рокировок и с ухудшающимися результатами. В итоге Олимпик закончил 8-м и остался вообще без еврокубков. Исправлять положение заманили Де Дзерби, который явно хандрил в Брайтоне и ждал вызова в топ-клуб - но воспринимает ли он таким провансальцев, или вызвался из отчаяния, поняв, что другого предметного интереса нет? В любом случае, состав укрепили здорово, подписав Рульи, Гринвуда, Хейбьерга, Мопе, более того, свободным агентом заманили Рабьо. Хотя промежуточные итоги далеки от оптимальных: Страсбургу и вовсе проиграли, с Реймсом и Анжером были ничьи. Впрочем, и побед хватало, а в прошлом туре Монпелье и вовсе разгромили со счетом 5:0.

❗️ Больше прогнозов в Telegram-канале Прогнозний БУМ!

ПСЖ

Клуб с начала прошлого сезона играет под руководством Луиса Энрике. Тот выиграл в прошлом сезоне все возможные трофеи на внутренней арене. Но, главное, смог дойти до полуфинала Лиги чемпионов, в плей-офф выбив Барселону. Сейчас у испанца новый вызов: летом проект покинул Мбаппе, и примечательно, что на его место в Париже не приобрели готовую мега-звезду, инвестировав в молодежь. В Лиге чемпионов был тяжелый старт: фартовая, за счет позднего автогола, победа над дебютирующей Жироной сменилась 0:2 с Арсеналом. Да и с ПСВ ограничились тем, что отыгрались на 1:1. На внутренней арене парижане понимают свое преимущество на дистанции. Потому тут спокойно восприняли осенние выездные ничьи с Реймсом и Ниццей. Зато Страсбур в крайнем туре победили 4:2.

Статистика личных встреч

Провансальцы выиграли только однажды в 6 крайних очных поединках, и то в кубке, проиграв все остальные матчи чемпиону.

Прогноз

Букмекерские конторы считают явным фаворитом пары парижан. Но Де Дзерби попробует удивить, так что лучше ставить просто на тотал больше 3,0 голов (коэффициент - 1,75).

Прогноз Sport.ua
Марсель
27 октбря 2024 -
21:45
ПСЖ
Тотал голов больше 3.0 1.75 Сделать ставку
По теме:
Бетис – Атлетико. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Фиорентина – Рома. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Интер – Ювентус. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Марсель ПСЖ Марсель - ПСЖ Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Аль-Хиляль лидирует в чемпионате после победы над Аль-Таавоном
Футбол | 27 октября 2024, 03:59 0
Аль-Хиляль лидирует в чемпионате после победы над Аль-Таавоном
Аль-Хиляль лидирует в чемпионате после победы над Аль-Таавоном

В профессиональной лиге Саудовской аравии сыграли матчи 8-го тура

Избиение в Эль Класико. Барселона забила Реалу четыре безответных мяча
Футбол | 26 октября 2024, 23:56 76
Избиение в Эль Класико. Барселона забила Реалу четыре безответных мяча
Избиение в Эль Класико. Барселона забила Реалу четыре безответных мяча

Во втором тайме защита мадридской команды была безобразной

Тайсон ФЬЮРИ: «Знаете, сколько денег у меня на счету?»
Бокс | 26.10.2024, 16:44
Тайсон ФЬЮРИ: «Знаете, сколько денег у меня на счету?»
Тайсон ФЬЮРИ: «Знаете, сколько денег у меня на счету?»
Назван лучший вратарь в мире. Куртуа – 2-й. Кто лидер рейтинга?
Футбол | 26.10.2024, 07:44
Назван лучший вратарь в мире. Куртуа – 2-й. Кто лидер рейтинга?
Назван лучший вратарь в мире. Куртуа – 2-й. Кто лидер рейтинга?
Майк ТАЙСОН: «Я застал жену в постели с Брэдом Питтом, что было дальше?»
Бокс | 26.10.2024, 21:57
Майк ТАЙСОН: «Я застал жену в постели с Брэдом Питтом, что было дальше?»
Майк ТАЙСОН: «Я застал жену в постели с Брэдом Питтом, что было дальше?»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Шахтер
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Шахтер
26.10.2024, 10:50 8
Футбол
У Мудрика возникли проблемы после крутого выступления в Лиге конференций
У Мудрика возникли проблемы после крутого выступления в Лиге конференций
25.10.2024, 19:06 21
Футбол
Легендарный Леннокс Льюис оценил шансы Усика в эпоху Холифилда и Тайсона
Легендарный Леннокс Льюис оценил шансы Усика в эпоху Холифилда и Тайсона
26.10.2024, 08:26 14
Бокс
Панатинаикос – Челси – 1:4. Суперматч от Мудрика. Видео голов и обзор
Панатинаикос – Челси – 1:4. Суперматч от Мудрика. Видео голов и обзор
25.10.2024, 03:55 3
Футбол
Назван клуб, в котором Холанд хочет начать следующий сезон. Это не Ман Сити
Назван клуб, в котором Холанд хочет начать следующий сезон. Это не Ман Сити
25.10.2024, 12:09 7
Футбол
ФОТО. Первое, что сделал Мудрик после первого забитого гола в сезоне
ФОТО. Первое, что сделал Мудрик после первого забитого гола в сезоне
25.10.2024, 04:59
Футбол
Усик назвал свой счет в скандальном бою между Биволом и Бетербиевым
Усик назвал свой счет в скандальном бою между Биволом и Бетербиевым
25.10.2024, 07:42
Бокс
Сразу две футбольные сборные согласились сыграть с россией. Кто опозорился?
Сразу две футбольные сборные согласились сыграть с россией. Кто опозорился?
25.10.2024, 08:13 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем