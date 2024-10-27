27 октября на «Велодроме» пройдет матч 9-го тура Лиги 1 Франции, в котором «Марсель» встретится с «ПСЖ». Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Марсель

Команда вряд ли хочет вспоминать прошлый сезон. Он прошел на фоне частых выступлений фанатов, при ряде тренерских рокировок и с ухудшающимися результатами. В итоге Олимпик закончил 8-м и остался вообще без еврокубков. Исправлять положение заманили Де Дзерби, который явно хандрил в Брайтоне и ждал вызова в топ-клуб - но воспринимает ли он таким провансальцев, или вызвался из отчаяния, поняв, что другого предметного интереса нет? В любом случае, состав укрепили здорово, подписав Рульи, Гринвуда, Хейбьерга, Мопе, более того, свободным агентом заманили Рабьо. Хотя промежуточные итоги далеки от оптимальных: Страсбургу и вовсе проиграли, с Реймсом и Анжером были ничьи. Впрочем, и побед хватало, а в прошлом туре Монпелье и вовсе разгромили со счетом 5:0.

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ПСЖ

Клуб с начала прошлого сезона играет под руководством Луиса Энрике. Тот выиграл в прошлом сезоне все возможные трофеи на внутренней арене. Но, главное, смог дойти до полуфинала Лиги чемпионов, в плей-офф выбив Барселону. Сейчас у испанца новый вызов: летом проект покинул Мбаппе, и примечательно, что на его место в Париже не приобрели готовую мега-звезду, инвестировав в молодежь. В Лиге чемпионов был тяжелый старт: фартовая, за счет позднего автогола, победа над дебютирующей Жироной сменилась 0:2 с Арсеналом. Да и с ПСВ ограничились тем, что отыгрались на 1:1. На внутренней арене парижане понимают свое преимущество на дистанции. Потому тут спокойно восприняли осенние выездные ничьи с Реймсом и Ниццей. Зато Страсбур в крайнем туре победили 4:2.

Статистика личных встреч

Провансальцы выиграли только однажды в 6 крайних очных поединках, и то в кубке, проиграв все остальные матчи чемпиону.

Прогноз

Букмекерские конторы считают явным фаворитом пары парижан. Но Де Дзерби попробует удивить, так что лучше ставить просто на тотал больше 3,0 голов (коэффициент - 1,75).