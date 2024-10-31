Милан выдвинул ультиматум Паулу Фонсеке
Похоже, что тренера могут уволить уже в ближайшее время
Руководство итальянского «Милана» сообщило главному тренеру Паулу Фонсеке, что его судьба зависит от ближайших матчей клуба. Как сообщает Calciomercato, разговор с тренером провел исполнительный директор Златан Ибрагимович.
Функционер клуба объяснил, что все недовольны плохими результатами команды, а последний матч против «Наполи» (0:2) вообще вызвал сомнения в правильности выбора тренера в начале сезона.
Джеффри Монкада и Джорджио Фурлани, которые также входят в руководство итальянского клуба, призвали Фонсеку изменить ситуацию как на футбольном поле, так и в раздевалке.
Напомним, ранее стало известно, что в Саудовской Аравии Стивен Джеррард может потерять работу из-за плохих результатов.
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