Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Милан выдвинул ультиматум Паулу Фонсеке
Италия
31 октября 2024, 19:24 | Обновлено 31 октября 2024, 19:29
1010
1

Милан выдвинул ультиматум Паулу Фонсеке

Похоже, что тренера могут уволить уже в ближайшее время

31 октября 2024, 19:24 | Обновлено 31 октября 2024, 19:29
1010
1
Милан выдвинул ультиматум Паулу Фонсеке
Getty Images/Global Images Ukraine

Руководство итальянского «Милана» сообщило главному тренеру Паулу Фонсеке, что его судьба зависит от ближайших матчей клуба. Как сообщает Calciomercato, разговор с тренером провел исполнительный директор Златан Ибрагимович.

Функционер клуба объяснил, что все недовольны плохими результатами команды, а последний матч против «Наполи» (0:2) вообще вызвал сомнения в правильности выбора тренера в начале сезона.

Джеффри Монкада и Джорджио Фурлани, которые также входят в руководство итальянского клуба, призвали Фонсеку изменить ситуацию как на футбольном поле, так и в раздевалке.

Напомним, ранее стало известно, что в Саудовской Аравии Стивен Джеррард может потерять работу из-за плохих результатов.

По теме:
Мартинес побил клубный рекорд продолжительностью в 70 лет по голам за клуб
Довбик пропустил тренировку Ромы и рискует не сыграть с Торино
Клуб из Саудовской Аравии может уволить Стивена Джеррарда
Милан чемпионат Италии по футболу Серия A Паулу Фонсека отставка Златан Ибрагимович
Олександр Сільченко Источник: Calciomercato
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Винисиус хочет покинуть Реал, есть претенденты. Что случилось?
Футбол | 31 октября 2024, 07:48 20
Винисиус хочет покинуть Реал, есть претенденты. Что случилось?
Винисиус хочет покинуть Реал, есть претенденты. Что случилось?

На бразильца претендуют клубы из Саудовской Аравии

Динамо сыграло договорный матч. Что известно?
Футбол | 31 октября 2024, 13:58 14
Динамо сыграло договорный матч. Что известно?
Динамо сыграло договорный матч. Что известно?

Станислав Кочубинский рассказал о дебютном матче за киевлян, где они играли против «Кайрата»

Клопп разнес Рамоса, вспомнив киевский финал Лиги чемпионов. Что сказал?
Футбол | 31.10.2024, 17:48
Клопп разнес Рамоса, вспомнив киевский финал Лиги чемпионов. Что сказал?
Клопп разнес Рамоса, вспомнив киевский финал Лиги чемпионов. Что сказал?
Простой парень из Душанбе поставил мировой рекорд
Футбол | 31.10.2024, 16:09
Простой парень из Душанбе поставил мировой рекорд
Простой парень из Душанбе поставил мировой рекорд
С кем сыграют украинцы? Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка лиги Англии
Футбол | 31.10.2024, 00:50
С кем сыграют украинцы? Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка лиги Англии
С кем сыграют украинцы? Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка лиги Англии
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Saar
Я згоден з керівництвом Мілана. Але.. ви подивіться які цей клоун тренував клуби - жодного гранда, жодного Великого клуба! Якого хера ви цього лош..ру взяли тренувати Мілан!!??? З таким складом як у вас - можна на ЛЧ претендувати!!!!! 
Ответить
-4
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ворскла – Динамо – 1:2. Победный гол Ваната на 100-й. Видеообзор матча
Ворскла – Динамо – 1:2. Победный гол Ваната на 100-й. Видеообзор матча
30.10.2024, 18:08 9
Футбол
Итоги 1/8 финала Кубка Украины. Кто вышел в четвертьфинал?
Итоги 1/8 финала Кубка Украины. Кто вышел в четвертьфинал?
30.10.2024, 22:07 10
Футбол
Джошуа ждет Усика? Команду британца заподозрили в обмане
Джошуа ждет Усика? Команду британца заподозрили в обмане
30.10.2024, 17:53 2
Бокс
Уволили олимпийского призера. Семь бойцов покинули UFC
Уволили олимпийского призера. Семь бойцов покинули UFC
30.10.2024, 16:49
MMA
Легендарный Флойд Мейвезер назвал пять лучших боксеров за все времена
Легендарный Флойд Мейвезер назвал пять лучших боксеров за все времена
30.10.2024, 07:06 1
Бокс
Месси побил рекорд Криштиану Роналду по голам за три команды
Месси побил рекорд Криштиану Роналду по голам за три команды
30.10.2024, 17:22 1
Футбол
Реал не знает, что делать с Мбаппе. Матч с Барселоной подтвердил опасения
Реал не знает, что делать с Мбаппе. Матч с Барселоной подтвердил опасения
30.10.2024, 13:49 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем